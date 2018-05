Fintech-bolaget Izettle lanserar i dag, torsdag, en ny e-handelsplattform där bolagets kunder ska kunna sköta försäljning och lagerhantering för onlinehandel. Satsningen väntas generera mer intäkter till bolaget som nu går in i e-handelsvärlden.

ANNONS

ANNONS

I veckan rapporterade Dagens PS att den svenska succé-startupen Izettle siktar på en börsnotering med en värdering på 10 miljarder kronor efter ett starkt 2017 där bolaget växte med 50 procent. Och nu kommer nästa stora nyhet.

Plattformen, Izettle E-commerce, lanseras initialt i Sverige och Storbritannien och kommer därefter att rullas ut i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna under våren.

“Det här är Izettles största produktlansering sedan 2011. Dagens konsumenter förväntar sig att alla företag, oavsett storlek, ska finnas tillgängliga både online och offline. Hälften av Izettles kunder saknar i dag en onlinebutik eller är fast i komplexa onlinesystem som inte är synkade med butiksförsäljningen. Izettle E-commerce löser detta klassiska problem”, säger Jacob de Geer, vd och medgrundare för Izettle, i ett pressmeddelande.

Izettle grundades år 2010 och lanserade då en chipkortläsare med tillhörande app för mobila kortbetalningar. I dag erbjuder Izettle molnbaserade kassaregistersystem och även lånemöjligheter för småföretag. E-handelsplattformen ska nu säljas som en del av Izettle Go Plus, en paketlösning som kostar 399 kronor per månad och väntas ge bolaget högre intäkter.

“Vi räknar absolut att det här kommer generera högre intäkter, även om jag inte kan delge några specifika siffror, eftersom vi på det här sättet får administrera en större del av användarens kassa och öka genomsnittlig intäkt per användare, ARPU”, kommenterar kommunikationschefen Malena Heed till Finwire.

E-handel har blivit en allt viktigare kanal för detaljhandeln inte minst för H&M som tampats med ökad konkurrens från utländska onlineaktörer. Izettle anser att den digitala närvaron är viktig för alla bolag, oavsett storlek.

“Vi tror vi att det är viktigt för alla bolag att digitalisera sig och öppna upp för så många säljkanaler som möjligt, vare sig det är i butik, Facebook, Instagram, webshoppar eller bloggar, och det är det vi vill hjälpa våra användare med”, säger Malena Heed och fortsätter:

“Det är inte så att den fysiska butiken kommer dö ut utan det vi ser är en integration mellan online och offline. E-handeln växer så det knakar men traditionella e-handelsaktörer rör sig också offline – titta bara på Amazon som öppnade upp Amazon Go i Seattle, en fysisk affär utan köer eller kassa. Ett svenskt exempel är online-klockförsäljaren Daniel Wellington som sagt att de ska öppna över 300 nya butiker världen över”.