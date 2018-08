Så ska Europas säkerhetshot minimeras

Bolaget, som grundades redan på 1970-talet, förser i dag enligt egen uppgift över 50.000 kunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation (Internet of Things); det handlar om leveranser av närmare 400.000 uppkopplingar och en miljon enheter där lösningarna ytterst går ut på att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner.

Som ett led i strategin att öka närvaron internationellt samlar nu företaget dotterbolagen under samma paraply. Smart Grid Networks, som erbjuder smartare och säkrare lösningar inom el, vatten och avlopp och som sedan november 2016 varit en del av AddSecure, går nu in under samma varumärke. Det är en del i planen med satsningen på att växa i Europa.

”I samband med namnbytet går vi in i en ny och spännande fas där vår väletablerade ställning på den nordiska marknaden utgör en solid grund när vi nu tar sikte på att etablera oss starkare i Europa”, säger Erling Gustafsson, affärschef på AddSecure Smart Grids och betonar att smarta nät-teknologin kan skapa många positiva effekter för europeiska energileverantörer, inte minst när det gäller att förbättra lönsamheten både för leverantörer och kunder med enklare underhåll och kvalitet på elnäten.