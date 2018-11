20 november: Här är dagens kalender

Dagens PS uppdaterar dig som vanligt med som står på affärsagendan. Missa inte det!

Börs

Rapporter

08:00 Engelska Skolan, Adcity Media, Exalt, Frontoffice, Imint, Jays, Nickel Mountain Resources, Prolight Diagnostics, Redsense Medical, Rootfruit, Simris Alg, Smoltek, Spiffbet, UTG

Utländska rapporter

12:45 TJX, 22:15 Gap, NTR Holding, United International Enterprises

Stämmor

10:00 Anoto (extra), 10:00 SBB (extra), 13:00 Bibb Instruments (extra), 13:00 Taurus Energy, 15:00 Kentima Holding, 16:00 Engelska Skolan, 17:00 CTT Systems (extra)

Investerarmöte

08:00-17:00 Sverige investerarmöte Redeye Tech Day

09:30-13:00 ÅF kapitalmarknadsdag

10:00 Imint webcast

12:30-16:00 Catena Media kapitalmarknadsdag Stockholm 20 nov, London 21 nov

13:00-18:00 Pandox investerarmöte Hotellmarknadsdag 2018

Sensodetect investerarmöte Investor dagen i Kolding

Handlas exklusive utdelning

Autoliv (utd 0,62 USD)

Corporate Actions

Ahlstrom-Munksjö exklusive rätt N 1:5, 80,15 kronor per aktie

Cassandra Oil avnotering sista dag för handel på First North före avnotering

Hemfosa exklusive rätt till aktier i Nyfosa, villkor 1:1

Immunicum exklusive rätt N 2:5, 8,50 kronor per aktie

Parans exklusive rätt N 1:2, 1,75 kronor per unit

Saltx Technology exklusive rätt N 1:4, 5,50 kronor per unit

Makro

07:00 Estland PPI

08:00 Finland arbetslöshet

08:00 Tyskland PPI

10:30 Hongkong KPI

11:00 Polen industriproduktion

12:00 OECD BNP kvartal

12:00 Storbritannien CBI industritrender

14:00 Ryssland arbetslöshet

14:00 Ryssland detaljhandelsförsäljning

14:00 Ungern räntebesked

14:30 USA byggstarter av hus

14:30 USA bygglov

14:55 USA Redbook

15:00 Belgien konsumentförtroende

22:30 USA API veckovis oljelager

Nigeria räntebesked