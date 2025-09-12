Rowling jublar över dom – så skulle Sverige ha dömt

J.K. Rowling har gjort det igen. När en domstol i Danmark friade en dansk psykoterapeut som kallat en transkvinna för man på sin blogg, svarade författaren med ett rungande “bravo” och dansk flagga på X.

ANNONS

Svenska rättsfallet som aldrig kom

I Sverige har vi än så länge sluppit ett uppmärksammat fall där en bloggare åtalas för att felköna någon. Men juridiskt ligger Danmark och Sverige nära varandra. Här hemma skulle det troligen handla om förtal eller olaga integritetsintrång, brott som de senaste åren blivit vanligare i digitala sammanhang.

Daniel Radcliffe spelar Harry Potter i filmserien (Foto: Murray Close, Warner Brothers, AP).

Rowlings nordiska fanclub

Rowling har blivit något av en symbol för motståndet mot det hon själv kallar “woke-ismen”. När hon nu applåderar en dansk dom lär det ge ringar på vattnet även här.

Ett Hogwarts i Högsta domstolen

Man kan nästan föreställa sig en svensk process där åklagaren citerar Ylva Johansson om EU:s yttrandefrihet, medan försvarsadvokaten drar paralleller till Dumbledore. Svenska domstolar har ofta större fokus på skyddet för den personliga integriteten än de danska. Om Rowling hoppas på ett “bravo” från Svea hovrätt får hon kanske vänta länge.