Det finns få platser där svensken är så lagom civiliserad som i mataffären. Vi köar, väger tomater och försöker undvika ögonkontakt. Men när någon parkerar kundvagnen på tvären framför mejerihyllan kan den nationella harmonin snabbt spricka.
Här går gränsen i mataffären – svenskarnas värsta butikssynder
Nästan var fjärde svensk, 23 procent, uppger att de ofta stör sig på andra kunder i matbutiken. Och några beteenden sticker ut rejält.
Lösgodis är ingen förrätt
Den överlägset största butikssynden är att provsmaka lösgodis innan man har betalat. Hela 73 procent tycker att det är oacceptabelt. Det är alltså betydligt enklare att få folkligt stöd för att låta bli geléhallon i butiken än för många betydligt större samhällsfrågor.
På andra plats kommer kunden som blockerar gången med kundvagnen. 60 procent stör sig på det. Därefter följer att öppna en chipspåse under shoppingrundan och betala den senare, vilket 55 procent säger nej till.
Att plocka åt sig en frukt före kassan accepteras inte av 51 procent. Lika många ogillar kunder som råkar förstöra en vara och sedan lämnar den utan att säga till personalen.
Mer förlåtande är svenskarna mot den som klämmer på avokadon. Bara 23 procent tycker att det är oacceptabelt. Två smakprov vid provsmakningsdisken verkar nästan betraktas som en mänsklig rättighet: endast 12 procent protesterar.
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Mobilen kan vänta vid kassan
Undersökningen har gjorts av Verian på uppdrag av ICA, som också har frågat butikspersonal vad som gör vardagen enklare.
ICA-handlaren Cecilia Stanell i Västerås pekar bland annat på kunder som står kvar med hörlurar och mobiltelefon när de kommer fram till kassan. Ett enkelt råd är att lägga undan telefonen och faktiskt vara närvarande när man betalar.
Hon vill också att kunder ska tänka ett extra varv när de ångrar ett köp, framför allt när det gäller kyl- och frysvaror. En mjölk eller fryst pizza som överges bredvid tandkrämen kan behöva kastas.
”De allra flesta visar stor hänsyn i butiken, men vi ser också hur små beteenden kan påverka både andra kunder, medarbetare och maten”, säger Cecilia Stanell.
Undersökningen bygger på 1 001 intervjuer med svenskar mellan 18 och 84 år och genomfördes våren 2026.
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