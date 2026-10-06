Här går gränsen i mataffären – svenskarnas värsta butikssynder

Lösgodis är ingen förrätt

Den överlägset största butikssynden är att provsmaka lösgodis innan man har betalat. Hela 73 procent tycker att det är oacceptabelt. Det är alltså betydligt enklare att få folkligt stöd för att låta bli geléhallon i butiken än för många betydligt större samhällsfrågor.

På andra plats kommer kunden som blockerar gången med kundvagnen. 60 procent stör sig på det. Därefter följer att öppna en chipspåse under shoppingrundan och betala den senare, vilket 55 procent säger nej till.

Att plocka åt sig en frukt före kassan accepteras inte av 51 procent. Lika många ogillar kunder som råkar förstöra en vara och sedan lämnar den utan att säga till personalen.

Mer förlåtande är svenskarna mot den som klämmer på avokadon. Bara 23 procent tycker att det är oacceptabelt. Två smakprov vid provsmakningsdisken verkar nästan betraktas som en mänsklig rättighet: endast 12 procent protesterar.