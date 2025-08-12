Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Organen som åldras mest

Forskarna såg att den största förändringen sker i aortan, kroppens största artär. Dess förändringar följer samma mönster som proteinerna i blodplasman – vilket tyder på att åldringssignaler kan spridas i hela kroppen via blodet.

Totalt hittade forskarna 48 proteiner som inte bara ökade med åldern, utan också är kopplade till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fettlever, vävnadsfibros och leversjukdomar.

”Organens åldrande är själva kärnan i mänskliga kroniska sjukdomar; varje geriatrisk sjukdom är bara en specifik manifestation av detta underliggande organåldrande”, säger Liu.

Proteinerna ökar inte bara med åldern, de är också kopplade till flera sjukdomar (Foto: Pexels)

Åldras – mer än rynkor och gråa hår

Enligt Liu är åldrande en systemisk, degenerativ process som påverkar flera organ samtidigt. Studien visar att det inte sker i jämn takt under livet, utan att vissa perioder – som runt 50 – är särskilt kritiska.

Det bekräftas av Cheng-Han Chen, hjärtspecialist och medicinsk chef vid MemorialCare Saddleback Medical Center i Kalifornien.

”Den här studien fann att proteinförändringar i kroppen som är kopplade till åldrande verkar accelerera ungefär vid 50 års ålder, beroende på vilken typ av kroppsvävnad det handlar om”, säger han och tillägger att detta ger viktig insikt i vilka biokemiska förändringar som driver åldrande och sjukdom.

Från reaktiv till proaktiv vård

Manisha Parulekar, chef för geriatrik vid Hackensack University Medical Center i New Jersey, menar att forskningen kan förändra hur vården ser på åldrande:

”Den här forskningen handlar om att förändra vården från en reaktiv, sjukdomsfokuserad modell till en proaktiv, hälsoinriktad modell”, säger hon.

Hon lyfter att felveckade proteiner, som amyloider, inte bara är ett problem vid hjärnsjukdomar som Alzheimer, utan verkar vara en del av en bredare, systemisk åldringsprocess.

Nästa steg

Forskarna vill nu följa människor över tid för att se hur deras proteiner förändras individuellt. Det skulle ge en ännu tydligare bild av när – och varför – åldrandet tar fart.

Men ett är säkert: perioden kring 50 kan vara ett av de viktigaste åren i våra liv när det gäller att bevara hälsa och förebygga sjukdom.

