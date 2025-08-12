Ny forskning visar när våra organ tar ett biologiskt jättekliv mot ålderdom.
Kritiska åldern: Då börjar kroppen åldras snabbare
Att åldras är oundvikligt.
Men hur snabbt det går – och när det tar fart – är inte lika självklart.
Nu har forskare identifierat en tydlig vändpunkt då kroppen får en ordentlig skjuts i åldringsprocessen.
Åldringskartan avslöjar hemligheten
Bakom studien står forskare vid Chinese Academy of Sciences. Genom att analysera vävnadsprover från 13 olika organ och vävnadstyper hos 76 avlidna donatorer i åldrarna 14-68 år kunde de skapa ett unikt ”proteomisk åldringsatlas”.
Atlasen pekar på att åren mellan 45 och 55 utgör ett kritiskt skede för åldrandet.
”Åldrarna 45-55 identifieras som en viktig vändpunkt: de flesta organens proteom genomgår en ‘molekylär kaskadstorm’, där proteiner med förändrat uttryck ökar explosionsartat”, säger Guang-Hui Liu, professor och huvudförfattare till studien, till Medical News Today.
Organen som åldras mest
Forskarna såg att den största förändringen sker i aortan, kroppens största artär. Dess förändringar följer samma mönster som proteinerna i blodplasman – vilket tyder på att åldringssignaler kan spridas i hela kroppen via blodet.
Totalt hittade forskarna 48 proteiner som inte bara ökade med åldern, utan också är kopplade till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fettlever, vävnadsfibros och leversjukdomar.
”Organens åldrande är själva kärnan i mänskliga kroniska sjukdomar; varje geriatrisk sjukdom är bara en specifik manifestation av detta underliggande organåldrande”, säger Liu.
Åldras – mer än rynkor och gråa hår
Enligt Liu är åldrande en systemisk, degenerativ process som påverkar flera organ samtidigt. Studien visar att det inte sker i jämn takt under livet, utan att vissa perioder – som runt 50 – är särskilt kritiska.
Det bekräftas av Cheng-Han Chen, hjärtspecialist och medicinsk chef vid MemorialCare Saddleback Medical Center i Kalifornien.
”Den här studien fann att proteinförändringar i kroppen som är kopplade till åldrande verkar accelerera ungefär vid 50 års ålder, beroende på vilken typ av kroppsvävnad det handlar om”, säger han och tillägger att detta ger viktig insikt i vilka biokemiska förändringar som driver åldrande och sjukdom.
Från reaktiv till proaktiv vård
Manisha Parulekar, chef för geriatrik vid Hackensack University Medical Center i New Jersey, menar att forskningen kan förändra hur vården ser på åldrande:
”Den här forskningen handlar om att förändra vården från en reaktiv, sjukdomsfokuserad modell till en proaktiv, hälsoinriktad modell”, säger hon.
Hon lyfter att felveckade proteiner, som amyloider, inte bara är ett problem vid hjärnsjukdomar som Alzheimer, utan verkar vara en del av en bredare, systemisk åldringsprocess.
Nästa steg
Forskarna vill nu följa människor över tid för att se hur deras proteiner förändras individuellt. Det skulle ge en ännu tydligare bild av när – och varför – åldrandet tar fart.
Men ett är säkert: perioden kring 50 kan vara ett av de viktigaste åren i våra liv när det gäller att bevara hälsa och förebygga sjukdom.
Läs också: Omtalade dieten – kan förlänga din biologiska ålder. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
