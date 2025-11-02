Dagensps.se
Weekend

Den hemlighetsfulla elitskolan i Alperna: “Framgång föder framgång” 

Alperna
Fysikskolan i Les Houches är belägen i de franska Alperna (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 02 nov. 2025Publicerad: 02 nov. 2025

Bakom en vägbom på en smal bergsväg i Alperna, drygt 1 100 meter över havet, ligger en plats som få utomstående fått se. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Där, högt uppe bland Alpernas toppar, med utsikt över Mont Blanc, ligger fysikskolan som blivit en mytomspunnen mötesplats för världens mest lovande unga forskare. 

På École de Physique des Houches formas framtidens kvantfysiker – utan vare sig wifi eller digitala distraktioner.

NyTeknik har besökt den anrika fysikskolan i Alperna. 

En plats där fysiken får all tid i världen

Varje sommar samlas runt femtio doktorander och postdoktorer från hela världen för att under en månad leva, äta och tänka fysik tillsammans. Föreläsningarna hålls av några av världens främsta forskare och mellan passen vandrar deltagarna i bergen eller samlas vid svarta tavlor för spontana diskussioner.

“Miljön här är exceptionellt vacker”, säger Saquib Hassan, postdoktor vid Oxforduniversitetet.

Han berättar att han kommit för de högspecialiserade föreläsningarna inom bland annat kvantinformation och kvantsimulering – ämnen som, enligt honom, är svåra att hitta någon annanstans.

Läs även: Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Långsamt tempo och gemenskap

ANNONS

Skolan grundades 1951 av den franska fysikern Cécile DeWitt, som ville skapa en plats fri från störningar – där unga forskare kunde fördjupa sig i vetenskapen tillsammans med de bästa inom sitt fält. Sedan dess har omkring 60 Nobelpristagare passerat genom Les Houches.

Föreståndaren Bérengère Dubrulle menar att framgången bygger på miljön och upplägget.

“En månad på samma plats, då lärare och studenter delar måltider och kan vandra tillsammans, bryter barriären mellan dem”, säger hon.

“Vi väljer lärarna efter pedagogisk skicklighet och uppmuntrar dem att undervisa i det allra senaste inom sitt område. Även studenterna antas genom urval. Ju fler Nobelpris, desto fler framstående studenter söker sig hit – framgång föder framgång”, fortsätter Dubrulle. 

Skolan i Alperna
Diskussion i huvudsalen på Fysikskolan i Les Houches, 1972 (Foto: A. T. Service/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)

Forskning i en uppkopplad värld

I en tid då en växande mängd utbildning sker digitalt är Les Houches ett undantag.

Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, förklarar varför den fysiska närvaron fortfarande är så viktig.

“När vi möts ansikte mot ansikte, stänger av annat och är närvarande, ökar möjligheten att dela idéer, våga säga fel och skapa nytt”, säger han.

ANNONS

Les Houches visar att framtidens vetenskap inte alltid kräver mer teknik – ibland räcker det med en svart tavla, en stilla bergsluft och tid att tänka.

Läs också: “Europa, vakna!” – Nobelpristagare ryter ifrån. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskareNobelprisSkola
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS