Bakom en vägbom på en smal bergsväg i Alperna, drygt 1 100 meter över havet, ligger en plats som få utomstående fått se.
Den hemlighetsfulla elitskolan i Alperna: “Framgång föder framgång”
Där, högt uppe bland Alpernas toppar, med utsikt över Mont Blanc, ligger fysikskolan som blivit en mytomspunnen mötesplats för världens mest lovande unga forskare.
På École de Physique des Houches formas framtidens kvantfysiker – utan vare sig wifi eller digitala distraktioner.
NyTeknik har besökt den anrika fysikskolan i Alperna.
En plats där fysiken får all tid i världen
Varje sommar samlas runt femtio doktorander och postdoktorer från hela världen för att under en månad leva, äta och tänka fysik tillsammans. Föreläsningarna hålls av några av världens främsta forskare och mellan passen vandrar deltagarna i bergen eller samlas vid svarta tavlor för spontana diskussioner.
“Miljön här är exceptionellt vacker”, säger Saquib Hassan, postdoktor vid Oxforduniversitetet.
Han berättar att han kommit för de högspecialiserade föreläsningarna inom bland annat kvantinformation och kvantsimulering – ämnen som, enligt honom, är svåra att hitta någon annanstans.
Läs även: Ekonomipristagare varnar: Utan mod och innovation dör tillväxten. Dagens PS
Långsamt tempo och gemenskap
Skolan grundades 1951 av den franska fysikern Cécile DeWitt, som ville skapa en plats fri från störningar – där unga forskare kunde fördjupa sig i vetenskapen tillsammans med de bästa inom sitt fält. Sedan dess har omkring 60 Nobelpristagare passerat genom Les Houches.
Föreståndaren Bérengère Dubrulle menar att framgången bygger på miljön och upplägget.
“En månad på samma plats, då lärare och studenter delar måltider och kan vandra tillsammans, bryter barriären mellan dem”, säger hon.
“Vi väljer lärarna efter pedagogisk skicklighet och uppmuntrar dem att undervisa i det allra senaste inom sitt område. Även studenterna antas genom urval. Ju fler Nobelpris, desto fler framstående studenter söker sig hit – framgång föder framgång”, fortsätter Dubrulle.
Forskning i en uppkopplad värld
I en tid då en växande mängd utbildning sker digitalt är Les Houches ett undantag.
Mats Westerberg, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, förklarar varför den fysiska närvaron fortfarande är så viktig.
“När vi möts ansikte mot ansikte, stänger av annat och är närvarande, ökar möjligheten att dela idéer, våga säga fel och skapa nytt”, säger han.
Les Houches visar att framtidens vetenskap inte alltid kräver mer teknik – ibland räcker det med en svart tavla, en stilla bergsluft och tid att tänka.
Läs också: “Europa, vakna!” – Nobelpristagare ryter ifrån. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
