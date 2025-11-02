Den hemlighetsfulla elitskolan i Alperna: “Framgång föder framgång” 

Där, högt uppe bland Alpernas toppar, med utsikt över Mont Blanc, ligger fysikskolan som blivit en mytomspunnen mötesplats för världens mest lovande unga forskare.

På École de Physique des Houches formas framtidens kvantfysiker – utan vare sig wifi eller digitala distraktioner.

NyTeknik har besökt den anrika fysikskolan i Alperna.

En plats där fysiken får all tid i världen

Varje sommar samlas runt femtio doktorander och postdoktorer från hela världen för att under en månad leva, äta och tänka fysik tillsammans. Föreläsningarna hålls av några av världens främsta forskare och mellan passen vandrar deltagarna i bergen eller samlas vid svarta tavlor för spontana diskussioner.

“Miljön här är exceptionellt vacker”, säger Saquib Hassan, postdoktor vid Oxforduniversitetet.

Han berättar att han kommit för de högspecialiserade föreläsningarna inom bland annat kvantinformation och kvantsimulering – ämnen som, enligt honom, är svåra att hitta någon annanstans.

