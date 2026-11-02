Småland fick ja nio gånger oftare – i Stockholm fick 98 av 100 nej

Siffrorna kommer från Riksrevisionens granskning av statens riskkapital på cirka 16 miljarder kronor. Granskningen publicerades 22 oktober och Breakit lyfte fram delen om Almi på måndagen.

Riksrevisionen inledde arbetet i februari, bland annat för att Almis riskkapitalverksamhet hade visat svag lönsamhet.

Förvaltningen som helhet får godkänt, och Riksrevisionen har inte sett några tecken på att statens pengar tränger undan privata investerare. ”Regeringen har skapat flexibla och långsiktiga förutsättningar för verksamheten där de statliga aktörerna kompletterar varandra utan onödiga överlappningar”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg i ett pressmeddelande.

Undantaget är Almi, som förvaltar pengar ur EU:s regionala utvecklingsfond åt Tillväxtverket och därför medfinansierar nästan alla sina investeringar med EU-medel.

Pengarna fördelas efter karta

Avtalen med Tillväxtverket bestämmer i förväg hur mycket varje regional fond ska investera och i hur många bolag. Tanken är att kapitalet ska nå hela landet, eftersom det privata riskkapitalet samlas i Stockholm. De regionala fonderna fick kapital och krav på antal bolag som inte stod i proportion till efterfrågan.

I Stockholm flockas riskkapitalet. Här illustrerat av Lovable-grundarna och investeraren Pär-Jörgen Pärson. Bild: TT

I fondgenerationen som startade 2014 hade Stockholmsfonden 183 miljoner kronor och fick 2 792 ansökningar. Fonden för Småland, Gotland och Öland hade 126 miljoner kronor och fick 366 ansökningar.

Det motsvarar omkring 344 000 kronor i fondkapital per ansökan i Småland mot 66 000 kronor i Stockholm, drygt fem gånger så mycket.

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Med så få sökande och ett krav på fler investeringar, 73 bolag mot 64 i Stockholm, blev chansen att få ja nästan nio gånger större i Småland. ”Skillnaderna i beviljandegrad kan innebära att fondbolagen i praktiken behöver tillämpa olika trösklar vid bedömningen av inkomna propåer”, skriver Riksrevisionen.

De lägre trösklarna har enligt granskningen gett sämre affärer. I den föregående, nu avslutade fondgenerationen fick fonderna med hög beviljandegrad i regel tillbaka mindre än de investerat, medan fonderna med låg beviljandegrad fick tillbaka mer än insatsen.

I regioner med få ansökningar har Almi enligt Riksrevisionen investerat i bolag som sällan förknippas med riskkapital, bland annat godistillverkare och företag inom turism, en beskrivning som Almi håller med om.

Redan när en ny fondgeneration startar vet Almi att vissa av de regionala fonderna inte kommer att bära sina kostnader, och fonden för Småland och öarna är det exempel som bolaget självt lyfter fram.