Flera bolag väljer att gå till börsen trots ett svajigt omvärldsläge. På den fronten sticker Sverige nu ut som Europas draglok för nya börsnoteringar.
Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet
Det är fortsatt hög aktivitet på den svenska IPO-marknaden. Samtidigt som många europeiska länder bromsar har Stockholmsbörsen seglat upp som en av kontinentens mest attraktiva marknadsplatser för nya noteringar.
“Sverige har en stark tradition av börsnoteringar och ett stort småspararintresse. Det gör att vi sticker ut”, säger Henrik Kjellander, advokat och partner på Setterwalls.
Fyra av tio noteringar i Stockholm
I den senaste kvartalsstatistiken stod Stockholmsbörsen för hela 40 procent av Europas största noteringar. Det var till och med innan säkerhetsjätten Verisure gick till börsen årets hittills största notering.
“Det är mycket aktivitet i Stockholm just nu”, konstaterar Kjellander.
Han lyfter fram att det svenska noteringsklimatet är förhållandevis tillgängligt, särskilst på First North, där kraven är lägre än på huvudlistan.
“En kvarts miljard för en New York-notering”
Samtidigt väljer vissa bolag att notera sig utomlands. Spotify och Klarna är två exempel.
“Notering i New York kan ge högre värdering. Men det är mycket mer komplext”, säger Kjellander.
En introduktion på Wall Street kan enligt honom kosta mellan 250 och 500 miljoner kronor. Betydligt mer än en notering i Sverige.
Marknadsrisken största hotet för nykomlingar på börsen
Vad är då den största risken för bolag som planerar en börsintroduktion?
“Den juridiska delen hanterar vi rådgivare. Det är den marknadsmässiga risken som är svårast att kontrollera”, säger Kjellander.
Han nämner kriget i Ukraina, tullar och geopolitisk oro som faktorer som tidigare pausat hela IPO-processer.
Ljusa utsikter för börsen i Sverige
På frågan om framtidsutsikterna för noteringsmarknaden är han ändå positiv.
“Sverige har en jättestark ställning och jag tror vi kommer se fler noteringar redan under andra kvartalet 2026.”
Globalt sett ser han ökad aktivitet i både USA, Kina och Indien, men påminner samtidigt om att nya geopolitiska störningar snabbt kan ändra spelplanen.
“Sverige sticker ut positivt. Kanske kan vi dra med resten av Europa på sikt,” säger Kjellander.
Vill du läsa mer om börsens nykomlingar? Klicka här för fler artiklar om noteringar på Dagens PS.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
