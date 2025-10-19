Här drar svenska börsen ifrån trots global osäkerhet

Det är fortsatt hög aktivitet på den svenska IPO-marknaden. Samtidigt som många europeiska länder bromsar har Stockholmsbörsen seglat upp som en av kontinentens mest attraktiva marknadsplatser för nya noteringar.

“Sverige har en stark tradition av börsnoteringar och ett stort småspararintresse. Det gör att vi sticker ut”, säger Henrik Kjellander, advokat och partner på Setterwalls.

Fyra av tio noteringar i Stockholm

I den senaste kvartalsstatistiken stod Stockholmsbörsen för hela 40 procent av Europas största noteringar. Det var till och med innan säkerhetsjätten Verisure gick till börsen årets hittills största notering.

“Det är mycket aktivitet i Stockholm just nu”, konstaterar Kjellander.

Han lyfter fram att det svenska noteringsklimatet är förhållandevis tillgängligt, särskilst på First North, där kraven är lägre än på huvudlistan.