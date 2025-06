Flygkaoset växer – EU kraftsamlar mot “air rage”

Oacceptabelt klimatskifte ombord

I Norge har antalet rapporterade incidenter stigit till 621 under 2023, en tydlig ökning från 569 föregående år. I Sverige ligger siffrorna lägre, men ökningen finns även här. Enligt en sammanställning från Skycop, återgiven i The Local, drabbades 1,33 procent av flygningarna i Sverige av störningar under 2024 – att jämföra med 0,60 procent i Finland.

Den europeiska luftfartsmyndigheten EASA uppger att det rapporteras en allvarlig incident med passagerare i snitt var tredje timme inom EU. I över 70 procent av fallen handlar det om hot, förolämpningar, våld eller säkerhetsbrott.

