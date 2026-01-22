Nu kan du panta din gamla mobil – direkt i matbutiken

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Den gamla smarttelefonen som blivit liggande i byrålådan kan vara värd betydligt mer än många tror.

Nu rullas en ny lösning ut i Sverige som gör det möjligt att sälja sin använda mobil direkt i butiken, nästan lika enkelt som att panta burkar.

Med hjälp av en självbetjäningsautomat får kunden ett prisförslag på plats och pengarna betalas ut omedelbart.

Bakom satsningen står Vendy, som placerar så kallade mobilautomater i dagligvaruhandeln.

Tanken är att sänka tröskeln för återbruk av elektronik och samtidigt ge konsumenter ett snabbt tillskott i kassan. Det skriver Input.

Fem minuter från låda till Swish

Processen är rak.

Kunden lägger mobilen i automaten som analyserar modell, skick och funktion med hjälp av kameror och mjukvara.

Efter en kort kontroll visas ett prisförslag på skärmen.

Accepteras erbjudandet betalas summan ut direkt via Swish. Om priset inte känns rätt kan telefonen tas tillbaka utan kostnad. Jämfört med traditionella onlinetjänster där mobilen skickas iväg för värdering går det betydligt snabbare.

Det gör lösningen attraktiv i vardagen, inte minst i tider när hushållsekonomin pressas av högre priser.

