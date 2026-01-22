Självbetjäningsautomater i svenska livsmedelsbutiker gör det möjligt att sälja mobilen på några minuter och få betalt direkt.
Nu kan du panta din gamla mobil – direkt i matbutiken
Den gamla smarttelefonen som blivit liggande i byrålådan kan vara värd betydligt mer än många tror.
Nu rullas en ny lösning ut i Sverige som gör det möjligt att sälja sin använda mobil direkt i butiken, nästan lika enkelt som att panta burkar.
Med hjälp av en självbetjäningsautomat får kunden ett prisförslag på plats och pengarna betalas ut omedelbart.
Bakom satsningen står Vendy, som placerar så kallade mobilautomater i dagligvaruhandeln.
Tanken är att sänka tröskeln för återbruk av elektronik och samtidigt ge konsumenter ett snabbt tillskott i kassan. Det skriver Input.
Fem minuter från låda till Swish
Processen är rak.
Kunden lägger mobilen i automaten som analyserar modell, skick och funktion med hjälp av kameror och mjukvara.
Efter en kort kontroll visas ett prisförslag på skärmen.
Accepteras erbjudandet betalas summan ut direkt via Swish. Om priset inte känns rätt kan telefonen tas tillbaka utan kostnad. Jämfört med traditionella onlinetjänster där mobilen skickas iväg för värdering går det betydligt snabbare.
Det gör lösningen attraktiv i vardagen, inte minst i tider när hushållsekonomin pressas av högre priser.
Skatterna i svenska hem
Enligt bolagets uppskattningar finns det omkring 11 miljoner oanvända mobiltelefoner i svenska hushåll.
Endast en mindre del säljs vidare eller återvinns i dag.
Samtidigt är andrahandsvärdet ofta överraskande högt. I snitt har utbetalningarna legat runt 2 500 kronor per telefon, beroende på modell och skick.
“Det ska vara lika enkelt att återbruka elektronik som att panta flaskor. När processen blir smidig ökar viljan att göra rätt”, säger Max Hasselblatt, medgrundare och vd.
Miljö och marknad går hand i hand
Utöver den direkta ersättningen finns en tydlig miljöeffekt.
Varje mobil som återanvänds minskar behovet av nyproduktion och sparar på resurser som litium och kobolt.
För handeln innebär konceptet dessutom ett nytt sätt att locka kunder och stärka cirkulära affärsmodeller. Till en början tar automaterna emot iPhones, men planerna är att även öppna för Android-telefoner.
I dag finns ett tjugotal maskiner i drift runt om i landet, främst i livsmedelsbutiker, och en bredare utrullning väntas under 2026.
För konsumenterna betyder det att gamla mobiler inte längre behöver samla damm.
De kan i stället bli kontanter på kontot, snabbt och enkelt, redan på nästa butiksbesök.
