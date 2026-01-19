Tusentals pensionssparare lurades – på 860 miljoner kronor 

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

”Vi kommer aldrig att få veta”

Tre män – Matthew Pickard, Stephen Greenaway och Paul Laver – har nu erkänt sig skyldiga till bedrägligt företagande. Enligt utredningen fanns det aldrig någon seriös plan för att sköta eller avverka träden som investerarna betalade för.

“Om de tre individerna startade verksamheten som ett bedrägeri, eller om det utvecklades till det, kommer vi aldrig att få veta”, säger Jason Williams, som ledde utredningen vid Serious Fraud Office (SFO).

Bolaget använde sig av ett så kallat ”slutet system”. Den rådgivning som kunderna erbjöds var inte oberoende. Rådgivarna fick i själva verket provision för varje person de slussade tillbaka till Ethical Forestry.

“I praktiken, när en person väl hade övertalats, helt oväntat, att göra en pensionsgenomgång, skulle de alltid hänvisas tillbaka till Ethical Forestry”, förklarar Jason Williams.

GPS-koordinater – till ingenting alls

En av de drabbade är Julie Bertelli från Oxfordshire. Hon hade ingen tjänstepension men investerade pengar hon ärvt för att säkra sin framtida pension. Costa Rica lockade – landet lyftes fram som ett föredöme i kampen mot avskogning.

I pärmarna hon fick fanns till och med GPS-koordinater till ”hennes” träd. Hon döpte området till ”Brenda’s Grove”, efter sin avlidna mamma. När hon senare kontrollerade koordinaterna via satellitbilder fanns där – ingenting.

“Jag var chockad och bestört över att allt var ett stort bedrägeri. Jag kunde inte tro att jag hade investerat alla de pengarna”, säger hon.

Sammanlagt investerade Bertelli 150 000 kronor.

Ett klassiskt Ponzi-upplägg

När SFO granskade bolaget stod det klart att verksamheten redan 2012 saknade möjlighet att någonsin betala tillbaka investerarna.

Ändå fortsatte bolaget att ta in nya pengar. Små utbetalningar gjordes till vissa investerare för att hålla illusionen vid liv – ett klassiskt Ponzi-upplägg.

Totalt tog de tre männen själva ut närmare 200 miljoner kronor. Pengar som gick till lyxliv, exklusiva bostäder och sportbilar.

”Vissa har levt mycket extravaganta liv, med lyxhus i Sandbanks”, säger Jason Williams. ”En av de åtalade hade ett antal superbilar som han avverkade”.

Ett hårt slag mot pensionen

Över 3 000 personer föll för upplägget. För många är chansen att få tillbaka pengarna obefintlig. Julie Bertelli lever i dag på statlig pension och har accepterat att pengarna är borta.

”De är borta”, säger hon. ”Viskningar i luften. Det är sorgligt, så tragiskt och jag är väldigt arg. Men jag är väldigt glad att de har ställts inför rätta”.

