Glansiga broschyrer, gröna löften och drömmen om en trygg pension. För tusentals britter slutade det i stället med tomma konton och förstörda pensionsplaner.
Tusentals pensionssparare lurades – på 860 miljoner kronor
Nu erkänner tre män att de låg bakom ett av Storbritanniens största pensionsbedrägerier. Sammanlagt lurades investerarna på 70 miljoner pund, motsvarande drygt 860 miljoner kronor. Det rapporterar BBC.
Pensionslöftet lockade tusentals
Bedrägeriet kretsade kring bolaget Ethical Forestry Limited, med säte i Bournemouth på Englands sydkust. Företaget kontaktade människor via telefon och erbjöd en kostnadsfri pensionsgenomgång. Upplägget sammanföll med regeländringar som gav britter möjlighet att ta ut pensionspengar i förtid.
Efter genomgången rekommenderades kunderna att flytta pengar från sina tjänstepensioner – eller andra besparingar – till investeringar i trädplantager i Costa Rica. Enligt marknadsföringen var det både klimatsmart och lönsamt. Broschyrerna var påkostade, fulla av bilder på frodiga skogar och löften om framtida avkastning.
Men bakom den gröna fasaden dolde sig något annat.
”Vi kommer aldrig att få veta”
Tre män – Matthew Pickard, Stephen Greenaway och Paul Laver – har nu erkänt sig skyldiga till bedrägligt företagande. Enligt utredningen fanns det aldrig någon seriös plan för att sköta eller avverka träden som investerarna betalade för.
“Om de tre individerna startade verksamheten som ett bedrägeri, eller om det utvecklades till det, kommer vi aldrig att få veta”, säger Jason Williams, som ledde utredningen vid Serious Fraud Office (SFO).
Bolaget använde sig av ett så kallat ”slutet system”. Den rådgivning som kunderna erbjöds var inte oberoende. Rådgivarna fick i själva verket provision för varje person de slussade tillbaka till Ethical Forestry.
“I praktiken, när en person väl hade övertalats, helt oväntat, att göra en pensionsgenomgång, skulle de alltid hänvisas tillbaka till Ethical Forestry”, förklarar Jason Williams.
GPS-koordinater – till ingenting alls
En av de drabbade är Julie Bertelli från Oxfordshire. Hon hade ingen tjänstepension men investerade pengar hon ärvt för att säkra sin framtida pension. Costa Rica lockade – landet lyftes fram som ett föredöme i kampen mot avskogning.
I pärmarna hon fick fanns till och med GPS-koordinater till ”hennes” träd. Hon döpte området till ”Brenda’s Grove”, efter sin avlidna mamma. När hon senare kontrollerade koordinaterna via satellitbilder fanns där – ingenting.
“Jag var chockad och bestört över att allt var ett stort bedrägeri. Jag kunde inte tro att jag hade investerat alla de pengarna”, säger hon.
Sammanlagt investerade Bertelli 150 000 kronor.
Ett klassiskt Ponzi-upplägg
När SFO granskade bolaget stod det klart att verksamheten redan 2012 saknade möjlighet att någonsin betala tillbaka investerarna.
Ändå fortsatte bolaget att ta in nya pengar. Små utbetalningar gjordes till vissa investerare för att hålla illusionen vid liv – ett klassiskt Ponzi-upplägg.
Totalt tog de tre männen själva ut närmare 200 miljoner kronor. Pengar som gick till lyxliv, exklusiva bostäder och sportbilar.
”Vissa har levt mycket extravaganta liv, med lyxhus i Sandbanks”, säger Jason Williams. ”En av de åtalade hade ett antal superbilar som han avverkade”.
Ett hårt slag mot pensionen
Över 3 000 personer föll för upplägget. För många är chansen att få tillbaka pengarna obefintlig. Julie Bertelli lever i dag på statlig pension och har accepterat att pengarna är borta.
”De är borta”, säger hon. ”Viskningar i luften. Det är sorgligt, så tragiskt och jag är väldigt arg. Men jag är väldigt glad att de har ställts inför rätta”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
