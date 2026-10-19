Svenska ISK pekas ut som EU:s största succé

”Det är enkelt. Man slipper deklarera. Det är ett enkelt sätt man skattar på”, förklarar sparekonomen Christina Sahlberg, hos TV4.

Just enkelheten lyfter även spanska La Vanguardia fram som en av ISK:s stora styrkor. Man pekar också ut det svenska kontot som EU:s mest framgångsrika exempel på skattegynnat börssparande.

Men när Spanien nu tar fram ett eget alternativ blir det den franska modellen som får stå förebild.

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Fem års väntan på skattefördelarna

Det spanska upplägget ska låta spararna investera upp till 150 000 euro. Aktier ska kunna köpas och säljas inom kontot utan att vinsterna beskattas förrän pengarna tas ut.

Efter fem års sparande blir vinster upp till 10 000 euro skattefria. För den del av vinsten som överstiger gränsen undantas 20 procent från skatt.

Utdelningarna ska däremot beskattas.

Svenska ISK har inget motsvarande krav på fem års sparande. Här beskattas inte varje försäljningsvinst. Spararen betalar i stället en årlig schablonskatt som bygger på tillgångarnas värde och insättningar.

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För 2026 är skatten 1,065 procent på kapitalunderlaget över den skattefria grundnivån. Den ligger på 300 000 kronor och gäller det sammanlagda sparandet på ISK, kapitalförsäkring och PEPP.

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