Över var tredje vuxen i Sverige har ett ISK och i Spanien lyfts kontot fram som EU:s mest framgångsrika modell för skattegynnat börssparande. Ändå söker Spanien inspiration i Frankrike när landet tar fram ett eget alternativ.
Svenska ISK pekas ut som EU:s största succé
176 miljarder euro. Så mycket finns investerat på svenska investeringssparkonton. Under 2025 hade drygt 4,2 miljoner svenskar ett ISK, enligt siffror från Skatteverket. Det är över 450 000 fler än två år tidigare.
”Det är enkelt. Man slipper deklarera. Det är ett enkelt sätt man skattar på”, förklarar sparekonomen Christina Sahlberg, hos TV4.
Just enkelheten lyfter även spanska La Vanguardia fram som en av ISK:s stora styrkor. Man pekar också ut det svenska kontot som EU:s mest framgångsrika exempel på skattegynnat börssparande.
Men när Spanien nu tar fram ett eget alternativ blir det den franska modellen som får stå förebild.
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Fem års väntan på skattefördelarna
Det spanska upplägget ska låta spararna investera upp till 150 000 euro. Aktier ska kunna köpas och säljas inom kontot utan att vinsterna beskattas förrän pengarna tas ut.
Efter fem års sparande blir vinster upp till 10 000 euro skattefria. För den del av vinsten som överstiger gränsen undantas 20 procent från skatt.
Utdelningarna ska däremot beskattas.
Svenska ISK har inget motsvarande krav på fem års sparande. Här beskattas inte varje försäljningsvinst. Spararen betalar i stället en årlig schablonskatt som bygger på tillgångarnas värde och insättningar.
För 2026 är skatten 1,065 procent på kapitalunderlaget över den skattefria grundnivån. Den ligger på 300 000 kronor och gäller det sammanlagda sparandet på ISK, kapitalförsäkring och PEPP.
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Frankrike som förebild
Den spanska modellen har mer gemensamt med Frankrikes aktiesparkonto, PEA. Där finns 7,3 miljoner sparare och ett samlat kapital på drygt 140 miljarder euro.
Också franska sparare behöver passera femårsgränsen för att vinsterna ska undantas från inkomstskatt. Till skillnad från det spanska upplägget omfattas även utdelningar av skattelättnader.
EU-kommissionen rekommenderade i september 2025 medlemsländerna att införa investeringskonton med förmånliga skatteregler. Länderna får själva bestämma hur kontona ska utformas.
Liknande konton rymmer redan omkring 350 miljarder euro i EU.
Krav på låga kostnader
Hur många spanjorer som börjar spara beror också på hur kontona fungerar i vardagen.
Manuel Pinto, analyschef på XTB, framhåller hos La Vanguardia att de behöver vara enkla, tillgängliga och ha konkurrenskraftiga kostnader.
Han efterlyser även finansiell utbildning. Spararna behöver kunna välja investeringar utifrån sina mål och de risker de kan ta.
Flera villkor återstår
Banker och neobanker förbereder redan möjliga lanseringar. Det spanska kontot är ändå inte färdigt att börja använda.
Enligt La Vanguardia återstår godkännande i kongressens permanenta utskott och detaljerade regler från finansdepartementet.
Till en början väntas spararna bara kunna köpa börsnoterade aktier. För att även fonder ska kunna ingå behöver den spanska finansinspektionen CNMV först skapa ett register över vilka som uppfyller kraven.
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