Spara 10 000 kronor på en månad? Så lyder expertens råd

Att få ihop de första 10 000 kronorna kan därför vara ett mål för den som vill börja bygga en buffert. Men går det att göra på bara en månad?

Den amerikanska privatekonomiprofilen Jade Warshaw tror det. Hon säger att många kan lägga undan 1 000 dollar – ungefär 10 000 kronor – på 30 dagar.

I en intervju med Fox Business säger hon att man, först och främst, behöver räkna på inkomsten efter skatt, gå igenom utgifterna och göra en budget. Först då blir det tydligt var det går att förändra något.

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Matlådan är bara halva planen

När budgeten är klar behöver du arbeta från två håll samtidigt: dra ner på dina utgifter och öka dina inkomster.

Warshaw, som uppger att hon själv har betalat av skulder på 460 000 dollar, pekar särskilt ut matkostnaderna. Restaurangbesök, hämtmat och leveransavgifter kan tillsammans bli stora utgifter under en månad. Att ta med lunch till jobbet är ett av hennes exempel på hur pengarna kan räcka längre.

Sedan behöver du, alltså, öka dina inkomster, exempelvis genom extra arbetspass eller genom att sälja sådant du inte längre använder. Först när du arbetar från båda håll tror Warshaw att det kan gå snabbt att få ihop pengarna.

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