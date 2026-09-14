En tusenlapp här och där räcker knappast för att snabbt bygga en buffert. Men den amerikanska privatekonomiprofilen Jade Warshaw menar att många kan lägga undan motsvarande 10 000 kronor på bara 30 dagar. Hennes råd är att se över både det som lämnar kontot och det som kommer in.
Spara 10 000 kronor på en månad? Så lyder expertens råd
En oväntad räkning är lättare att hantera om det redan finns pengar på kontot. Men i Finansinspektionens kartläggning av svenskars sparande hade varannan konsument mindre än 10 000 kronor i buffertsparande på sparkonto. Bara tre av tio hade minst 50 000 kronor där.
Att få ihop de första 10 000 kronorna kan därför vara ett mål för den som vill börja bygga en buffert. Men går det att göra på bara en månad?
Den amerikanska privatekonomiprofilen Jade Warshaw tror det. Hon säger att många kan lägga undan 1 000 dollar – ungefär 10 000 kronor – på 30 dagar.
I en intervju med Fox Business säger hon att man, först och främst, behöver räkna på inkomsten efter skatt, gå igenom utgifterna och göra en budget. Först då blir det tydligt var det går att förändra något.
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Matlådan är bara halva planen
När budgeten är klar behöver du arbeta från två håll samtidigt: dra ner på dina utgifter och öka dina inkomster.
Warshaw, som uppger att hon själv har betalat av skulder på 460 000 dollar, pekar särskilt ut matkostnaderna. Restaurangbesök, hämtmat och leveransavgifter kan tillsammans bli stora utgifter under en månad. Att ta med lunch till jobbet är ett av hennes exempel på hur pengarna kan räcka längre.
Sedan behöver du, alltså, öka dina inkomster, exempelvis genom extra arbetspass eller genom att sälja sådant du inte längre använder. Först när du arbetar från båda håll tror Warshaw att det kan gå snabbt att få ihop pengarna.
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Men räcker det hela vägen?
Huruvida det faktiskt går att spara omkring 10 000 kronor på en månad beror förstås på vad du tjänar, vilka utgifter du kan dra ned på och om du har möjlighet att få in extra pengar.
Warshaw ger ingen kalkyl som visar hur matlådor och pausade abonnemang ska bli 10 000 kronor på 30 dagar. Hennes råd är snarare att leta efter pengarna på flera håll samtidigt. För den som redan har små marginaler kan målet ändå vara svårt att nå, hur noggrant budgeten än är skriven.
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