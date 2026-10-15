Så mycket pengar krävs – tillhör du Sveriges inkomsttopp?

Det visar en analys av DataPulse Research, framtagen på uppdrag av American Express magasin AMEXcited. Med Eurostats uppgifter som grund har de jämfört inkomster i samtliga 27 EU-länder.

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Här går Sveriges gräns

För att tillhöra den översta procenten i Sverige går gränsen, enligt ovan nämna analys, vid 84 741 euro om året efter skatt, ungefär 948 000 kronor.

Det är dock inte årsbeloppet på lönebeskedet du ska jämföra med.

Analysen gäller disponibel hushållsinkomst: hushållets samlade inkomster efter skatter och sociala avgifter, justerade efter hur många som ska leva på pengarna.

För en ensamstående utan barn går gränsen alltså vid ungefär 948 000 kronor om året efter skatt.

Ett par utan barn behöver däremot ha sammanlagt cirka 1 422 000 kronor om året efter skatt för att nå samma nivå. Parets inkomster läggs ihop och delas med 1,5 innan de jämförs med gränsen. Beräkningen tar hänsyn till att de kan dela på kostnader.

Har hushållet barn krävs en högre sammanlagd inkomst.

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Sveriges medianinkomst, räknad med samma mått, ligger på 28 574 euro om året. Det är EU:s nionde högsta. Hälften har högre inkomst än medianen, hälften har lägre.

Samtliga inkomstuppgifter avser 2024.

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