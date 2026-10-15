Hur mycket krävs för att räknas till den översta procenten? En ny analys visar var gränsen går i Sverige. Men den som kvalar in här får inte självklart en plats i EU:s inkomsttopp.
Så mycket pengar krävs – tillhör du Sveriges inkomsttopp?
Hög inkomst är ett ganska tänjbart begrepp. Inte minst om man börjar jämföra över landsgränserna.
I Rumänien börjar den översta procenten ungefär där mitten ligger i EU. I Danmark krävs betydligt mer än i Sverige.
Det visar en analys av DataPulse Research, framtagen på uppdrag av American Express magasin AMEXcited. Med Eurostats uppgifter som grund har de jämfört inkomster i samtliga 27 EU-länder.
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Här går Sveriges gräns
För att tillhöra den översta procenten i Sverige går gränsen, enligt ovan nämna analys, vid 84 741 euro om året efter skatt, ungefär 948 000 kronor.
Det är dock inte årsbeloppet på lönebeskedet du ska jämföra med.
Analysen gäller disponibel hushållsinkomst: hushållets samlade inkomster efter skatter och sociala avgifter, justerade efter hur många som ska leva på pengarna.
För en ensamstående utan barn går gränsen alltså vid ungefär 948 000 kronor om året efter skatt.
Ett par utan barn behöver däremot ha sammanlagt cirka 1 422 000 kronor om året efter skatt för att nå samma nivå. Parets inkomster läggs ihop och delas med 1,5 innan de jämförs med gränsen. Beräkningen tar hänsyn till att de kan dela på kostnader.
Har hushållet barn krävs en högre sammanlagd inkomst.
Sveriges medianinkomst, räknad med samma mått, ligger på 28 574 euro om året. Det är EU:s nionde högsta. Hälften har högre inkomst än medianen, hälften har lägre.
Samtliga inkomstuppgifter avser 2024.
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Högre ribba i Danmark
Den svenska gränsen räcker inte riktigt för en plats bland den översta procenten i hela EU. Där krävs omkring 92 200 euro om året.
I flera länder ligger den nationella gränsen betydligt högre.
I Danmark börjar den översta procenten vid 135 389 euro. I Tyskland går gränsen vid 111 693 euro och i Frankrike vid 104 743 euro.
Rumäniens gräns är desto lägre: 22 715 euro om året.
Som jämförelse ligger medianinkomsten i hela EU på 22 038 euro. Den som precis når den rumänska inkomsttoppen hamnar alltså ungefär i mitten när hela unionens befolkning jämförs.
I tio EU-länder är medianinkomsten till och med högre än gränsen för Rumäniens översta procent.
Flest bor i Tyskland och Frankrike
Tyskland och Frankrike har tillsammans omkring 59 procent av personerna i EU:s översta inkomstprocent.
Ungefär 35 procent bor i Tyskland och 24 procent i Frankrike. Att länderna har stora befolkningar spelar roll för hur många av EU:s höginkomsttagare som finns där.
Sett till ländernas egna invånare tillhör cirka 1,9 procent i Tyskland och 1,6 procent i Frankrike EU:s översta inkomstprocent.
Samma inkomst, olika köpkraft
Vad pengarna räcker till är förstås en annan fråga.
Beloppen har inte justerats för ländernas prisnivåer. En lika hög inkomst i euro innebär därför inte samma levnadsstandard i alla 27 länder.
Analysmakarna påpekar också att hushållsundersökningar har svårt att fånga de allra högsta inkomsterna.
Förmögenheter ingår inte heller i jämförelsen. Värdet på ett stort aktieinnehav eller andra tillgångar ger i sig ingen plats i toppen. Här är det årets inkomster som räknas.
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