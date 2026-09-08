Maten kostar mer, boendet har blivit dyrare och flera års löneökningar försvann i inflationssmällen. Ändå har de flesta hushåll mer pengar att röra sig med än när Ulf Kristersson blev statsminister. Men beskedet kommer med en hake.
Har du blivit rikare under Kristersson? Här är svaret
Har en vanlig tvåbarnsfamilj fått 5 000 kronor mer i plånboken varje månad eller har vardagen tvärtom blivit 10 000 kronor dyrare?
Båda budskapen hörs i den politiska debatten. Det första kommer från statsminister Ulf Kristersson (M), det andra från Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
Nu har Dagens Nyheter granskat hur svenskarnas ekonomi faktiskt har förändrats under mandatperioden. Svaret är inte fullt så enkelt som någon av sidorna gärna vill få det att låta.
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Dyrare – men också mer pengar
Politikerna räknar nämligen på olika saker.
Oppositionen lyfter framför allt hushållens kostnader. Mat, boende och andra nödvändiga utgifter steg kraftigt under inflationsåren 2022 och 2023. Att inflationen sedan har fallit betyder inte att priserna har återgått till tidigare nivåer. De fortsätter bara att stiga långsammare.
Regeringen pekar i stället på inkomsterna. Lönerna har ökat snabbare än priserna sedan hösten 2022. Samtidigt har skatten på arbete sänkts.
Enligt DN är reallönerna därför högre i dag än när Kristersson tillträdde. Det gäller både före och efter skatt. Jämfört med 2021, före inflationschocken, är reallönen däremot fortfarande lägre.
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Sex av sju har fått mer över
För att komma närmare hushållens verklighet har DN räknat på sju konstruerade typhushåll. I kalkylen ingår bland annat inkomster, skatter, bidrag samt kostnader för mat, boende, el och resor.
Resultatet visar att sex av de sju hushållen har ett större ekonomiskt utrymme 2026 än 2022, räknat i fasta priser. Undantaget är en ensamstående arbetslös person.
Det betyder inte att alla svenskar har blivit rikare. Utfallet påverkas av exempelvis lön, bostad, bolån, familjesituation och vilka utgifter hushållet har.
Startåret förändrar svaret
Att hushållen har fått det bättre sedan 2022 betyder dock inte att de har återhämtat hela förlusten från inflationskrisen.
När regeringen tillträdde befann sig hushållens ekonomi redan i ett ovanligt pressat läge. Inflationen var hög, elpriserna hade rusat och lönerna hade inte hunnit följa med. Att jämföra med 2022 är därför att börja nära botten.
Jämför man i stället med tiden före inflationschocken blir resultatet mindre positivt. Reallönerna är exempelvis fortfarande lägre än 2021.
Så, har hushållen blivit rikare under Kristersson? Jämfört med hösten 2022 är svaret för de flesta ja. Jämfört med tiden före inflationskrisen är svaret betydligt mer tveksamt.
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