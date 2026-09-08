Har du blivit rikare under Kristersson? Här är svaret

Nu har Dagens Nyheter granskat hur svenskarnas ekonomi faktiskt har förändrats under mandatperioden. Svaret är inte fullt så enkelt som någon av sidorna gärna vill få det att låta.

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Dyrare – men också mer pengar

Politikerna räknar nämligen på olika saker.

Oppositionen lyfter framför allt hushållens kostnader. Mat, boende och andra nödvändiga utgifter steg kraftigt under inflationsåren 2022 och 2023. Att inflationen sedan har fallit betyder inte att priserna har återgått till tidigare nivåer. De fortsätter bara att stiga långsammare.

Regeringen pekar i stället på inkomsterna. Lönerna har ökat snabbare än priserna sedan hösten 2022. Samtidigt har skatten på arbete sänkts.

Enligt DN är reallönerna därför högre i dag än när Kristersson tillträdde. Det gäller både före och efter skatt. Jämfört med 2021, före inflationschocken, är reallönen däremot fortfarande lägre.

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