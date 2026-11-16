Glömde bankkonto med 10 miljoner kronor – stämde sin egen bror

Brodern betalade bara en bråkdel

Den andra brodern betalade betydligt mindre. Mellan november 2020 och december 2024 förde han över sammanlagt 29 552 euro.

Tillsammans räckte brödernas betalningar till att täcka arvsskatten. Men i februari 2025 återstod fortfarande 307 157 euro, huvudsakligen i skattetillägg och räntor.

Brodern som hade betalat först ansåg att han hade fått stå för en del av sin brors skatt. I juni 2025 stämde han därför sin bror och krävde tillbaka 152 864 euro, motsvarande omkring 1,7 miljoner kronor.

Tvingas betala tillbaka 1,7 miljoner

Nu har brödernas tvist avgjorts i en domstol i Paris. Och det är brodern som betalade först som får rätt.

Han hade betalat 335 280 euro i arvsskatt, trots att hans egen andel uppgick till 182 416 euro. Mellanskillnaden på 152 864 euro, omkring 1,7 miljoner kronor, ska han nu få tillbaka av sin bror.

Den andra brodern döms också att betala 4 000 euro i ersättning för rättegångskostnader och stå för övriga utdömda processkostnader.

Kan samma sak hända i Sverige?

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Även i Sverige kan ett tidigare okänt bankkonto förstås upptäckas långt efter att ett arv har fördelats. Men här skulle upptäckten inte leda till någon motsvarande arvsskatt.

Sverige avskaffade nämligen arvsskatten 2005.

Om ett bankkonto eller någon annan tillgång upptäcks i efterhand måste arvingarna däremot komplettera bouppteckningen.

Enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken ska en sådan tilläggsbouppteckning göras inom en månad från att tillgången blivit känd.

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