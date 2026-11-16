Ett bankkonto med nästan tio miljoner kronor hade missats i arvet efter en fransk man. När skattemyndigheten upptäckte pengarna tio år senare fick hans två söner en skattesmäll på över sju miljoner kronor. Nu har en domstol avgjort vem som ska betala.
Glömde bankkonto med 10 miljoner kronor – stämde sin egen bror
När en fransk man avled 2009 lämnade han efter sig två söner. Tio år senare upptäckte skattemyndigheten ett bankkonto som aldrig hade tagits upp i arvsdeklarationen.
På kontot fanns 912 082 euro, motsvarande omkring tio miljoner svenska kronor.
Det visar en dom från Tribunal judiciaire de Paris.
Skattesmäll på över sju miljoner
I maj 2019 krävde den franska skattemyndigheten bröderna på 670 560 euro, motsvarande omkring 7,4 miljoner kronor, i obetald arvsskatt, skattetillägg och räntor.
Själva arvsskatten uppgick till 364 832 euro. Utöver det krävdes bröderna på 145 932 euro i skattetillägg eftersom myndigheten bedömde att pengarna hade utelämnats avsiktligt.
Ytterligare 159 796 euro hade tillkommit i dröjsmålsränta.
Enligt fransk lag var bröderna solidariskt betalningsansvariga. Skattemyndigheten kunde därför kräva hela beloppet från någon av dem. Den 4 juni 2020 betalade den ena brodern 335 280 euro, exakt hälften av det ursprungliga skattekravet.
Men skattemyndigheten använde hela betalningen till arvsskatten. Pengarna räknades alltså inte av mot skattetilläggen eller räntorna.
Läs även: Pensionärer missar pengarna – 7 290 kronor skattefritt i månaden. Dagens PS
Brodern betalade bara en bråkdel
Den andra brodern betalade betydligt mindre. Mellan november 2020 och december 2024 förde han över sammanlagt 29 552 euro.
Tillsammans räckte brödernas betalningar till att täcka arvsskatten. Men i februari 2025 återstod fortfarande 307 157 euro, huvudsakligen i skattetillägg och räntor.
Brodern som hade betalat först ansåg att han hade fått stå för en del av sin brors skatt. I juni 2025 stämde han därför sin bror och krävde tillbaka 152 864 euro, motsvarande omkring 1,7 miljoner kronor.
Tvingas betala tillbaka 1,7 miljoner
Nu har brödernas tvist avgjorts i en domstol i Paris. Och det är brodern som betalade först som får rätt.
Han hade betalat 335 280 euro i arvsskatt, trots att hans egen andel uppgick till 182 416 euro. Mellanskillnaden på 152 864 euro, omkring 1,7 miljoner kronor, ska han nu få tillbaka av sin bror.
Den andra brodern döms också att betala 4 000 euro i ersättning för rättegångskostnader och stå för övriga utdömda processkostnader.
Kan samma sak hända i Sverige?
Även i Sverige kan ett tidigare okänt bankkonto förstås upptäckas långt efter att ett arv har fördelats. Men här skulle upptäckten inte leda till någon motsvarande arvsskatt.
Sverige avskaffade nämligen arvsskatten 2005.
Om ett bankkonto eller någon annan tillgång upptäcks i efterhand måste arvingarna däremot komplettera bouppteckningen.
Enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken ska en sådan tilläggsbouppteckning göras inom en månad från att tillgången blivit känd.
Läs också: Du kan få högre lön tack vare dina föräldrar – även som vuxen. Dagens PS