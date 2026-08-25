Ett provpaket för 99 kronor har följts av nya försändelser och fakturor på närmare 2 000 kronor. Anmälningarna mot företaget strömmar in och Konsumentverket förklarar vad de drabbade bör göra.
Flera svenskar krävs på 2 000 kronor – gör så här om du drabbas
Det börjar med en annons i sociala medier och ett erbjudande som knappast gör något större hål i plånboken. Ett provpaket med kosttillskott kostar 99 kronor.
För flera svenska kunder har det emellertid blivit betydligt dyrare än så. Efter provpaketet har nya försändelser dykt upp, tillsammans med fakturor på omkring 2 000 kronor.
Kunderna uppger att de inte förstått att den första beställningen även innebar att de tecknade en prenumeration.
”Företaget påstår att jag tackat ja till ett abonnemang. Jag såg inget om det när jag beställde. Måste jag betala?”, skriver en konsument till Konsumentverket.
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Hade 1 100 kronor kvar
En av de drabbade är 79-åriga Maja i Ystad. Efter att ha sett en annons beställde hon piller som skulle hjälpa mot urinläckage, rapporterar Sveriges Radio.
Maja trodde att hon köpte ett provpaket för 99 kronor. När hon försökte avsluta prenumerationen fick hon veta att det redan var för sent. Därefter kom fler piller och en faktura på 1 990 kronor.
”Då hade jag 1 100 kronor kvar att leva på den månaden, till mat och flera utgifter”, säger hon till SR.
Och Maja är långt ifrån ensam.
Konsumentverket har på några år fått in över 600 anmälningar mot Norwegian Lab. Fler än tio av dem har kommit bara under de senaste veckorna.
Därtill finns över 800 påbörjade ärenden hos norska Forbrukerrådet och ett stort antal anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
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Anmälningarna har fortsatt öka
Problemen är heller inga nyheter för myndigheterna.
När NWT granskade företaget i mars hade Norwegian Lab anmälts 488 gånger till Konsumentverket sedan juli 2021. Under samma period hade 145 anmälningar gjorts till ARN.
Den vanligaste anledningen var ”Ofrivilligt abonnemang, Vilseledande marknadsföring”.
”Det är helt klart många anmälningar mot ett och samma bolag, vilket tyder på att många konsumenter drabbas”, sade David Ånesjö, jurist på Konsumentverket, till NWT.
Sedan dess har alltså antalet anmälningar till Konsumentverket fortsatt att växa.
Så ska du göra med fakturan
Den som får en faktura utan att anse sig ha beställt något bör inte låta kravet passera obemärkt.
Om det inte tydligt framgick vid köpet att provpaketet följdes av en prenumeration är kunden enligt Konsumentverket inte bunden av något abonnemang.
Myndighetens råd är att först kontakta företaget skriftligen och begära bevis för att informationen lämnades och att kunden tackade ja. Kan företaget inte visa det kan fakturan bestridas.
”Så om du till exempel får en faktura från Norwegian Lab trots att du inte har ingått avtal, så skickar du en bestridan till Norwegian Lab. Jag har inte beställt de här sakerna och jag tänker inte betala”, säger Fredrik Selroth, vägledare på Konsumentverket, till SR.
Mejl och annan kontakt med företaget bör sparas.
Om informationen om prenumerationen faktiskt framgick vid beställningen kan avtalet dock vara giltigt. Då gäller det i stället att kontrollera villkoren och agera inom ångerfristen.
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Företaget hänvisar till villkoren
Norwegian Lab vill inte ställa upp på en intervju med SR. I ett skriftligt svar uppger företaget att informationen om abonnemanget och villkoren finns i beställningsprocessen. Bolaget skriver också att det känner till anmälningarna och tar återkopplingen på allvar.
När NWT intervjuade företagets ekonomichef Ole Andreas Flotten i mars uppgav han att Norwegian Lab skickar ut omkring 40 000 abonnemang om året i Sverige. Han beskrev därför andelen anmälningar som låg, men medgav samtidigt att kundservicen kan behöva förstärkas ytterligare.
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