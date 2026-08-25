Flera svenskar krävs på 2 000 kronor – gör så här om du drabbas

För flera svenska kunder har det emellertid blivit betydligt dyrare än så. Efter provpaketet har nya försändelser dykt upp, tillsammans med fakturor på omkring 2 000 kronor.

Kunderna uppger att de inte förstått att den första beställningen även innebar att de tecknade en prenumeration.

”Företaget påstår att jag tackat ja till ett abonnemang. Jag såg inget om det när jag beställde. Måste jag betala?”, skriver en konsument till Konsumentverket.

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Hade 1 100 kronor kvar

En av de drabbade är 79-åriga Maja i Ystad. Efter att ha sett en annons beställde hon piller som skulle hjälpa mot urinläckage, rapporterar Sveriges Radio.

Maja trodde att hon köpte ett provpaket för 99 kronor. När hon försökte avsluta prenumerationen fick hon veta att det redan var för sent. Därefter kom fler piller och en faktura på 1 990 kronor.

”Då hade jag 1 100 kronor kvar att leva på den månaden, till mat och flera utgifter”, säger hon till SR.

Och Maja är långt ifrån ensam.

ANNONS

Konsumentverket har på några år fått in över 600 anmälningar mot Norwegian Lab. Fler än tio av dem har kommit bara under de senaste veckorna.

Därtill finns över 800 påbörjade ärenden hos norska Forbrukerrådet och ett stort antal anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

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