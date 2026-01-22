De vann miljoner på Lotto: “Vi förtjänade inte pengarna”

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Blev mångmiljonärer över en natt

Jayden Clark minns fortfarande dagen då hans mamma hämtade honom och systern från skolan och berättade att en ”stor överraskning” väntade hemma i Adelaide. När de kom innanför dörren stod föräldrarna där med en enorm check.

”Över en natt gick vi från att vara ganska rejält fattiga till att bli mångmiljonärer”, säger han. ”Det var det mest intressanta som någonsin hänt oss”.

Vid tiden för vinsten levde familjen från lön till lön och kämpade för att behålla sitt hus. Pappan hade spelat samma Lottosiffror i flera år, och till slut kom vinsten.

Skam över pengar de inte ”förtjänade”

Men glädjen blandades snabbt med obehag. Clark berättar att han länge undvek att prata om vinsten.

”Under lång tid pendlade jag mellan att vilja berätta min historia och att känna mig så generad över den”, säger han.

Reaktionerna från omgivningen satte djupa spår. Han upplevde att andra ofta gjorde klart för honom att familjen inte förtjänade pengarna.

”När jag växte upp, åtminstone i Australien, blev det väldigt tydligt att vi inte förtjänade pengarna – eftersom vi inte hade jobbat hårt för det”, säger han.

Familjen flyttade till ett exklusivt område, med grannar som var läkare och religiösa ledare. Själv beskriver han hur de stack ut.

”Vi var den där lotterifamiljen”, säger han.

Flytten förändrade allt

Känslan av utanförskap följde honom upp i vuxen ålder. Först när han flyttade till USA och slog sig ner i Los Angeles började något förändras.

”Det var först när jag kom till LA som jag kände att jag hörde hemma och var normal, för det finns så många galna människor här med galna liv”, säger han. ”Hemma kände jag mig som en outsider”.

Hemma var familjens rikedom inget att vara stolt över.

“Jag fick definitivt känna att det inte var något att vara stolt över”, säger han.

Miljonerna tog slut

Jayden Clark berättar också att familjen i början saknade kunskap om hur man hanterar stora summor pengar. Föräldrarna hade ingen erfarenhet av rikedom och fick lära sig längs vägen.

”De hade ingen i sin närhet som kom från pengar. De fick verkligen lista ut allt själva”, säger han.

Mamman spelade enligt Jayden en avgörande roll i att få ekonomin att hålla över tid. Familjen delade dessutom med sig av vinsten och hjälpte både släktingar och vänner.

I dag är föräldrarna inte längre mångmiljonärer. Men de har, enligt sonen, skapat ett liv som är tryggt och stabilt.

Och för Jayden Clark själv har berättelsen om Lottovinsten till slut blivit något han kan tala om – inte som en saga om pengar, utan som en påminnelse om att rikedom också kan bära på en oväntad baksida.

