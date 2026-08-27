Omkring 400 000 pensionärer får sin premiepension genom en traditionell försäkring. Men garantin kan leda till lägre pension, enligt en ny statlig utredning. Nu föreslås alternativet stängas för nya pensionärer 2028.
400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna
När premiepensionen ska börja betalas ut ställs spararen inför ett val. Pengarna kan ligga kvar i fondförsäkring eller flyttas till Pensionsmyndighetens traditionella försäkring.
Omkring 400 000 pensionärer har valt det senare alternativet.
Men snart kan dörren stängas för nya pensionärer. I en ny, statlig utredning föreslås att den traditionella försäkringen ska sluta erbjudas och därefter avvecklas.
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Valet går inte att ångra
I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över ansvaret för hur kapitalet placeras. Pensionen består då av ett garanterat belopp och, om förvaltningen tillåter, ett tilläggsbelopp.
Men valet är i dag oåterkalleligt. Den som har lämnat fondförsäkringen kan inte senare byta tillbaka.
Utredningen pekar dessutom på att skillnaderna mellan den traditionella försäkringen och det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är svåra att förstå. Produkterna liknar varandra när det gäller bland annat risknivå, förväntad avkastning och att staten sköter förvaltningen.
Därför ifrågasätts nyttan med att pensionärer ska behöva välja mellan dem.
”Samtidigt visar utredningen att många pensionärer har svårt att förstå skillnaderna mellan dagens utbetalningsalternativ som är väldigt lika varandra. Därför är det viktigt att se över hur systemet kan göras enklare, tydligare och mer kostnadseffektivt samtidigt som valfriheten värnas”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i ett pressmeddelande.
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Garantin kan kosta
Kritiken handlar dock inte bara om att systemet är krångligt.
Enligt utredningen uppfyller den traditionella försäkringen inte premiepensionssystemets mål. Det garanterade beloppet kräver en försiktigare förvaltning, vilket i sin tur väntas ge lägre avkastning och därmed lägre pension.
Utredningen går så långt som att kalla garantin en ”chimär” och anser att kostnaden i form av utebliven avkastning är ”alltför hög”.
AP7 Såfa bedöms däremot bättre kunna kombinera avkastning med en risk som successivt minskar när spararen blir äldre. Baksidan är att utbetalningarna kan variera – och vissa år även sjunka.
Får behålla försäkringen
För de cirka 400 000 pensionärer som redan har valt traditionell försäkring föreslås ingen omedelbar flytt. De ska få behålla försäkringen och sina garanterade belopp, samtidigt som produkten långsamt avvecklas.
Däremot föreslås de få en ny möjlighet att flytta tillbaka pengarna till fondförsäkring.
För framtida pensionärer blir AP7 Såfa statens enda utbetalningsprodukt. Den som vill styra placeringarna själv ska fortfarande kunna välja andra fonder på premiepensionens fondtorg.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2028. Än så länge rör det sig dock om ett utredningsförslag – inte ett fattat beslut.
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