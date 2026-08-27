400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna

Omkring 400 000 pensionärer har valt det senare alternativet.

Men snart kan dörren stängas för nya pensionärer. I en ny, statlig utredning föreslås att den traditionella försäkringen ska sluta erbjudas och därefter avvecklas.

Läs även: Så mycket rikare har Sveriges pensionärer blivit: ”Inte fattig”. Dagens PS

Valet går inte att ångra

I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över ansvaret för hur kapitalet placeras. Pensionen består då av ett garanterat belopp och, om förvaltningen tillåter, ett tilläggsbelopp.

Men valet är i dag oåterkalleligt. Den som har lämnat fondförsäkringen kan inte senare byta tillbaka.

Utredningen pekar dessutom på att skillnaderna mellan den traditionella försäkringen och det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa är svåra att förstå. Produkterna liknar varandra när det gäller bland annat risknivå, förväntad avkastning och att staten sköter förvaltningen.

Därför ifrågasätts nyttan med att pensionärer ska behöva välja mellan dem.

”Samtidigt visar utredningen att många pensionärer har svårt att förstå skillnaderna mellan dagens utbetalningsalternativ som är väldigt lika varandra. Därför är det viktigt att se över hur systemet kan göras enklare, tydligare och mer kostnadseffektivt samtidigt som valfriheten värnas”, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje i ett pressmeddelande.

ANNONS

Missa inte: En månad längre för varje årskull – så höjs pensionsåldern från 2029. Dagens PS