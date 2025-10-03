Svenska Handelsfastigheters kreditbetyg höjs till BBB

Nordic Credit Rating (NCR) har höjt LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ):s långfristiga kreditbetyg till BBB. Utsikterna är stabila.
Samtidigt höjs det kortfristiga kreditbetyget till N3, vilket speglar en stärkt likviditetsprofil.
Nordic Credit Rating (NCR) har höjt LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ):s långfristiga kreditbetyg till BBB. Utsikterna är stabila.
Den uppgraderade ratingen, från BBB- till BBB, motiveras främst av Svenska Handelsfastigheters förbättrade finansiella riskhantering och ägarnas dokumenterade stöd vilket tillsammans med en uppdaterad finanspolicy också ska säkerställa en likviditetstäckning om minst tolv månaders kapitalbehov.
Under det andra kvartalet 2025 tillfördes ett aktieägarlån om 380 miljoner kronor, vilket NCR bedömer är ett bevis på ägarnas vilja att supportera bolaget.
Svenska Handelsfastigheter förlängde även sin genomsnittliga räntebindningstid till 2,4 år, vilket minskar känsligheten för rörelser på räntemarknaden.
Nyckeltalen är starka med en räntetäckningsgrad på över 3,0x som förväntas ligga kvar på stabil nivå tack vare lägre finansieringskostnader och starka driftnetton.
Trots ett försiktigt konsumtionsklimat visar Svenska Handelsfastigheters hyresgäster god motståndskraft. Genom proaktiv förvaltning, anpassade hyresnivåer och nära samverkan med partners håller Svenska Handelsfastigheter uthyrningsgraden stabil. NCR framhåller även Svenska Handelsfastigheters fokus på kassaflöde och bolagets långsiktiga relationer med
hyresgästerna som en viktig styrka.
”Höjningen till BBB är ett erkännande av vår finansiella styrka och vår långsiktiga affär. Det är ett kvitto på det hårda arbete vårt team gör i samverkan med våra partners och alla detaljhandlare runtom i landet. Tack vare vår starka position inom lågpris- och dagligvaruhandel står vi väl rustade”, säger Svenska Handelsfastigheters VD Thomas Holm och fortsätter:
”Ratingförändringen stärker oss i vår ambition att vara en långsiktig och pålitlig partner för både handlare och obligationsinvesterare.”
För ytterligare information:
Thomas Holm, VD, Svenska Handelsfastigheter
Mobil: +46 70-943 68 00
E-post: [email protected]
Svenska Handelsfastigheter är Skandinaviens ledande bolag inom sitt branschsegment. SHF äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för externhandel. Det aktuella förvaltningsvärdet uppgår till 20,9 miljarder kronor och för närvarande omfattar beståndet 306 fastigheter i närmare 150 kommuner samt en total handelsyta på över en miljon kvadratmeter. Svenska Handelsfastigheters värdegrunder vilar på erfarenhet, långsiktighet och samverkan samt att utveckla möjligheter för hållbar tillväxt för hyresgäster och lokalsamhällen. Svenska Handelsfastigheter bedriver ett aktivt och framgångsrikt hållbarhetsarbete i linje med FN:s globala mål för Agenda 2030.
Denna information är sådan som Svenska Handelsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, nr 596/2014 (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2025 klockan 08.45.
