Vägglöss utlöste bedrägerivåg i Frankrike

Världen

Ryssland anklagas för cyberattacker mot brittiska politiker

Brittiska politiker ska ha blivit måltavlor för ryska hackare under flera års tid. Utrikesministern: “Helt oacceptabelt.” Ryska underrättelsetjänsten FSB ska i flera år ha bedrivit omfattande cyberspioneri mot Storbritannien, rapporterar Financial Times. Enligt Leo Docherty, som jobbar under brittiske utrikesministern David Cameron, har ryska hackare sedan 2015 riktat in sig mot en rad politiker, samt …