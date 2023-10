Barclay-superyacht till salu – säljs på auktion

Okategoriserade

Dråpslaget: Försäljningen sinar på Mackmyra

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra gör ett dystert andra kvartal och rasar i försäljning. Att likviditeten hos Mackmyra just nu är mycket ansträngd är inget nytt under solen. Bara för en vecka sedan kunde Dagens PS rapportera om försvagad försäljning och tunga besparingsåtgärder på personalfronten. Under fredagen kom ytterligare ett dråpslag, då bolaget släppte sin rapport …