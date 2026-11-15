Hyundai och Kia har hittat ett smart sätt att minska elbilarnas luftmotstånd. En framtida fälg skulle kunna automatiskt täcka öppningarna mellan ekrarna under körning – med målet att pressa förbrukningen och förlänga räckvidden.
Koreanerna återuppfinner fälgen och kapar energiförbrukningen
Att minska luftmotståndet är en viktig del i jakten på längre räckvidd för elbilar. Ett tydligt exempel är Volkswagens räckviddsmonster Mission Efficiency, som pressar ned energiförbrukningen till 7,51 kWh per 100 km – delvis tack vare sina bakre täckta hjulhus.
De två sydkoreanska märkena Hyundai och Kia följer i ett intilliggande spår. De har nämligen patenterat en ny typ av fälg, som öppnas och stängs av sig självt och på så sätt kan minska bilens luftmotstånd under färd.
Det är Car Scoops som letat i det amerikanska patentverkets arkiv och stött på beskrivningar och ritningar på tillverkarnas uppfinning.
Enligt dem handlar det om en konstruktion där öppningarna mellan fälgens ekrar täcks av rörliga blad. Bakom de vanliga, fasta ekrarna sitter en roterande ring som styr bladen.
När mekanismen aktiveras vrids ringen och bladen förs in framför öppningarna. Fälgen får då en mer sluten yta som släpper igenom mindre luft.
Det hela kan göra stor skillnad för bilens energiförbrukning. Hjul och däck står enligt Hyundai för omkring 25 procent av fordonets totala luftmotstånd vid motorvägskörning. Genom att minska turbulensen kring hjulen finns därför potential att förbättra effektiviteten och förlänga räckvidden.
Därför behövs öppningarna ibland
En lekman skulle kunna ställa sig frågan varför inte alla fälgar alltid är helt stängda – om det nu kan dra ner bilens förbrukning. Svaret ligger i hur bromssystemen fungerar.
En helt sluten fälg begränsar luftflödet till bromsarna, som behöver kylning för att fungera under hög belastning. I ett test från några år tillbaka anger Continental att bromsarnas kylförmåg försämrades med cirka 30 procent med en täckt fälg, jämfört med en vanlig fälg med öppna ekrar.
Genialiteten i Hyundais och Kias lösning är att låta fälgen växla mellan två lägen: När luftmotståndet är viktigast kan öppningarna täckas. När bromsarna behöver mer luft kan bladen dras undan och släppa igenom ett större luftflöde.
Patentet beskriver flera möjliga sätt att driva mekanismen. Bland alternativen finns elmotorer, hydrauliska och pneumatiska system. En annan lösning bygger på en så kallad formminneslegering; ett material som ändrar form med hjälp av elektriska signaler.
Ingen bekräftad produktionsplan
Patentet, som beviljades i USA i början av november, visar främst hur tekniken skulle kunna fungera. Det anges varken någon specifik hastighet för när fälgen ska stängas eller hur stor förbättring av luftmotståndet systemet kan ge.
Det finns inte heller några uppgifter om vilka modeller som skulle kunna få användning av tekniken. Ett beviljat patent innebär inte att konstruktionen automatiskt kommer att användas i någon framtida produktionsbil.