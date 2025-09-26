BMW tvingas återkalla mer än 330 000 bilar globalt. Orsaken är ett fel i startmotorn som kan göra att bilen börjar brinna.
"Kan börja brinna": Tvingas återkalla 330 000 bilar
Mest läst i kategorin
Bilarna som fortsätter att rulla – även efter 20 000 mil
Att köpa en begagnad bil med högt miltal kan kännas riskabelt, men vissa modeller bevisar gång på gång att de är byggda för att hålla. De här bilarna har inte bara klarat av långa sträckor – de fortsätter att prestera. Med rätt skötsel kan de fungera utmärkt långt efter att mätaren passerat 20 000 mil. …
EU-beslut kan ge superdyr bensin
En oro sprider sig i Europa kring ett nytt utsläppshandelssystem som riskerar att drabba vanliga hushåll med höjda kostnader. Nu har dock EU-kommissionen lovat att lyssna på de krav som har ställts av Tjeckien och 18 andra länder. Det rör sig om stora förändringar i det kommande systemet som ska förhindra att medborgarna drabbas av …
Kris: Stellantis stoppar produktionen i Europa
Den europeiska fordonsindustrin brottas med svåra utmaningar. Nu tvingas biljätten Stellantis vidta drastiska åtgärder mot krisen. Europeiska bilmärken pressas hårt i ett utmanande marknadsklimat. Biljätten Stellantis möter nu en av sina största utmaningar hittills, vilket tvingar fram drastiska åtgärder för att möta den nya verkligheten. Koncernen har vidtagit flertalet produktionsstopp vid flera fabriker på kontinenten …
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så. Anledningen är att deras syskonföretag, Porsche, också har bestämt sig för att fortsätta bygga bilar med bensinmotorer. Detta får stora konsekvenser för Bentleys planer, och det betyder att …
Porsche 911 Targa – från skräckupplevelse till designikon
Det var en gnista av oro som tände idén till vad som skulle bli en av Porsches mest ikoniska skapelser. På 1960-talet talades det i USA om ett möjligt förbud mot cabrioleter, en nyhet som fick sportbilstillverkare att darra av skräck vid ritbordet. Designteamet bakom Porsche 911 Targa vek sig dock inte under skräckupplevelsen, de …
Beskedet fredag kväll säger att BMW måste återkalla minst 331 000 fordon globalt på grund av ett fel i startmotorn, skriver Bloomberg.
Det är ytterligare ett kraftigt bakslag för den tyska billtillverkaren som redan tidigare drabbats av dyrbara produktfel.
Det nu upptäckta fel handlar om att startmotorn kan fatta eld på grund av korrosion och gäller de flesta modellserier byggda mellan 2015 och 2021.
BMW kommer att behöva reparera 195 000 fordon i USA och ytterligare 136 000 i Tyskland, enligt ett meddelande från företaget fredag.
Fordonsjätten kunde då inte ge en total global siffra för återkallelser och inte heller för kostnaden för reparationerna.
Ännu ett bakslag
Det här kommer som ytterligare ett bakslag för BMW, som förra året fick återkalla 1,5 miljoner bilar på grund av defekta bromssystem, som tillverkats av Continental.
Den stora kostnaden för att åtgärda de felen ledde till att företaget tvingades vinstvarna.
Den nya återkallelsen kommer olyckligt för BMW, som nu omstartar sitt sortiment och gör det pressade av den växande konkurrensen från kinesiska märken.
På bilmässan i München tidigare i september presenterade BMW den elektriska SUV iX3, den första i sin Neue Klasse, den produktlinje där MBW investerat långt över motsvarande 110 miljarder kronor.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Har gjort storsatsning
BMW har satsat på smart programvara, högpresterande datorer och längre batteriräckvidd.
Samtidigt har man en tuff uppförsbacke för att komma i fatt kinesiska konkurrenter, framför allt Byd.
Liksom andra tyska biltillverkare försöka BMW desperat återfå fotfästet i Kina, som utmanar dubbelt.
Lokala bilfabriker har tagit andelar på den kinesiska marknaden, men lockar även stora grupper kunder i Europa med elbilar, som konkurrerar via prislappen.
Kan börja brinna ”i värsta fall”
När det gäller den nya återkallelsen säger BMW att vatten kan läcka in i startmotorn och orsaka korrosion.
Det kan leda till en kortslutning, vilket ”i värsta fall” kan leda till att bilen börjar brinna.
Berörda kunder bör parkera sina fordon utomhus och på ett säkert avstånd från byggnader tills reparationen är utförd, är BMW:s råd.
Reparationerna kommer att vara kostnadsfria och BMW ska byta ut startmotor och batteri i ”ett litet antal fordon”.
Enligt USA:s trafiksäkerhetsmyndighet berörs BMW-modellerna 330i, Z4, 530i, X3 och, X4, skriver CBS News.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
"Kan börja brinna": Tvingas återkalla 330 000 bilar
BMW tvingas återkalla mer än 330?000 bilar globalt. Orsaken är ett fel i startmotorn som kan göra att bilen börjar brinna. Beskedet fredag kväll säger att BMW måste återkalla minst 331 000 fordon globalt på grund av ett fel i startmotorn, skriver Bloomberg. Det är ytterligare ett kraftigt bakslag för den tyska billtillverkaren som redan tidigare …
Ny rättegång för fängslade storsponsorn
Mikael Lindkvist är vårdföretagaren som blev storsponsor i SHL. Nu är han dömd till 3,5 års fängelse och straffet kan förlängas. Mikael Lindkvist, 49, är ett välkänt namn i Örebro eller var det åtminstone under sitt tidigare efternamn Fahlander. Som ordförande, vice ordförande och sportchef i Örebro Hockey, var han storsponsorn vars pengar förde klubben …
Energikriget eskalerar – Trump godkände nya bombningar
Med stöd från Donald Trump planerar Ukraina att eskalera energikriget och slå mot Rysslands oljeintäkter för att sätta press på Putin. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj berättade i en intervju med Axios på torsdagen att den senaste tidens attacker mot rysk energiinfrastruktur sker med godkännande av Donald Trump. "Om de attackerar vår energi, stöder president Trump …
Nya ESG trenden: försvar och försvar
Från uteslutna till eftertraktade, försvarsaktier lockar investerare när bankerna öppnar dörren för en växande trend inom ESG-investeringar. Försvar och hållbarhet har länge setts som motsatser. Men nu sker en tydlig svängning. Banker och fondjättar öppnar upp för investeringar i vapenbolag, och det är en trend som växer snabbt. Missa inte: Finlandssvenske banktoppen hyllar Trump. Dagens …
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis. Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank. På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med …