"Kan börja brinna": Tvingas återkalla 330 000 bilar

Beskedet fredag kväll säger att BMW måste återkalla minst 331 000 fordon globalt på grund av ett fel i startmotorn, skriver Bloomberg.

Det är ytterligare ett kraftigt bakslag för den tyska billtillverkaren som redan tidigare drabbats av dyrbara produktfel.

Det nu upptäckta fel handlar om att startmotorn kan fatta eld på grund av korrosion och gäller de flesta modellserier byggda mellan 2015 och 2021.

BMW kommer att behöva reparera 195 000 fordon i USA och ytterligare 136 000 i Tyskland, enligt ett meddelande från företaget fredag.

Fordonsjätten kunde då inte ge en total global siffra för återkallelser och inte heller för kostnaden för reparationerna.

Ännu ett bakslag

Det här kommer som ytterligare ett bakslag för BMW, som förra året fick återkalla 1,5 miljoner bilar på grund av defekta bromssystem, som tillverkats av Continental.

Den stora kostnaden för att åtgärda de felen ledde till att företaget tvingades vinstvarna.

Den nya återkallelsen kommer olyckligt för BMW, som nu omstartar sitt sortiment och gör det pressade av den växande konkurrensen från kinesiska märken.

På bilmässan i München tidigare i september presenterade BMW den elektriska SUV iX3, den första i sin Neue Klasse, den produktlinje där MBW investerat långt över motsvarande 110 miljarder kronor.