"Kan börja brinna": Tvingas återkalla 330 000 bilar

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 sep. 2025Publicerad: 26 sep. 2025

BMW tvingas återkalla mer än 330 000 bilar globalt. Orsaken är ett fel i startmotorn som kan göra att bilen börjar brinna.

Beskedet fredag kväll säger att BMW måste återkalla minst 331 000 fordon globalt på grund av ett fel i startmotorn, skriver Bloomberg.

Det är ytterligare ett kraftigt bakslag för den tyska billtillverkaren som redan tidigare drabbats av dyrbara produktfel.

Det nu upptäckta fel handlar om att startmotorn kan fatta eld på grund av korrosion och gäller de flesta modellserier byggda mellan 2015 och 2021.

BMW kommer att behöva reparera 195 000 fordon i USA och ytterligare 136 000 i Tyskland, enligt ett meddelande från företaget fredag.

Fordonsjätten kunde då inte ge en total global siffra för återkallelser och inte heller för kostnaden för reparationerna.

Ännu ett bakslag

Det här kommer som ytterligare ett bakslag för BMW, som förra året fick återkalla 1,5 miljoner bilar på grund av defekta bromssystem, som tillverkats av Continental.

Den stora kostnaden för att åtgärda de felen ledde till att företaget tvingades vinstvarna.

Den nya återkallelsen kommer olyckligt för BMW, som nu omstartar sitt sortiment och gör det pressade av den växande konkurrensen från kinesiska märken.

På bilmässan i München tidigare i september presenterade BMW den elektriska SUV iX3, den första i sin Neue Klasse, den produktlinje där MBW investerat långt över motsvarande 110 miljarder kronor.

Har gjort storsatsning

BMW har satsat på smart programvara, högpresterande datorer och längre batteriräckvidd.

Samtidigt har man en tuff uppförsbacke för att komma i fatt kinesiska konkurrenter, framför allt Byd.

Liksom andra tyska biltillverkare försöka BMW desperat återfå fotfästet i Kina, som utmanar dubbelt.

Lokala bilfabriker har tagit andelar på den kinesiska marknaden, men lockar även stora grupper kunder i Europa med elbilar, som konkurrerar via prislappen.

Kan börja brinna ”i värsta fall”

När det gäller den nya återkallelsen säger BMW att vatten kan läcka in i startmotorn och orsaka korrosion.

Det kan leda till en kortslutning, vilket ”i värsta fall” kan leda till att bilen börjar brinna.

Berörda kunder bör parkera sina fordon utomhus och på ett säkert avstånd från byggnader tills reparationen är utförd, är BMW:s råd.

Reparationerna kommer att vara kostnadsfria och BMW ska byta ut startmotor och batteri i ”ett litet antal fordon”.

Enligt USA:s trafiksäkerhetsmyndighet berörs BMW-modellerna 330i, Z4, 530i, X3 och, X4, skriver CBS News.

