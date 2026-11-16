Din arbetsplats kan vara en av världens bästa – här är listan

Tolv av företagen finns i Sverige

I oktober presenterade Great Place to Work Sverige en separat ranking över Europas bästa arbetsplatser. På den fanns 26 företag med verksamhet i Sverige.

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Tolv av dessa finns också på den nya världsrankingen. Det motsvarar nästan hälften av företagen på den globala topp 25-listan.

Här är de tolv och deras placeringar i världen:

Placering Företag 1 Hilton 2 Cisco 5 AbbVie 6 DHL 8 Salesforce 9 Stryker 10 Siemens Healthineers 12 Specsavers 15 Hilti 18 Cadence 22 Viatris 25 Trek Bicycle

”Det här är arbetsgivarna som svenska bolag konkurrerar med när de rekryterar”, kommenterar organisationens vd Jeanette Bergvall.

Hon framhåller att företagens resultat gör det möjligt att jämföra deras attraktivitet som arbetsgivare.

Vd:n avslöjar arbetet bakom förstaplatsen

När Chris Nassetta tog över som vd för Hilton 2007 var hotellkoncernen splittrad. Att få hela företaget att arbeta mot samma mål skulle visa sig ta betydligt längre tid än han först föreställt sig.

I en intervju med Fortune berättar han hur företaget under många år har satsat på personalen och på att bygga upp en gemensam företagskultur.

”Det finns inget hemligt recept”, säger han.

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En stor del av arbetet handlar om att låta medarbetarna växa inom företaget. Hela 93 procent av cheferna på Hiltons hotell och anläggningar har själva börjat i operativa roller.

Personalen får bland annat utbildning och möjlighet att prova olika arbetsuppgifter. Nassetta föredrar också att rekrytera chefer internt eftersom han anser att det innebär stora risker att ta in ledare utifrån.

I dag har Hilton över 500 000 medarbetare fördelade på omkring 9 600 anläggningar. Enligt Fortune får företaget ett resultat på 93 procent i mätningen av medarbetarnas engagemang.

Nassetta säger att han med dagens erfarenhet aldrig skulle ha trott att det gick att förändra en så stor organisation på bara fem år.

”Det är ett maraton, inte en sprint”, konstaterar han.

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