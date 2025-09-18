Å ena sidan uppger svenska journalister att det är oroande med AI, å andra sidan använder de alltmer tekniken själva – en uppenbar paradox.
AI skrämmer journalister – men inte i praktiken
Sex av tio journalister svarar i en ny rapport att de använder generativa AI-verktyg som ChatGPT.
I fjol var det hälften av journalisterna som använde artificiell intelligens i jobbet.
I den årliga enkätrapporten, ”State of the Media 2025: Fokus Sverige”,som Cision genomfört framgår det att 74 procent av de svenska journalisterna är rädda för faktafel när kommunikatörer tar hjälp av AI.
Knappt sju av tio, 68 procent, befarar att det ger sämre pitchar och pressmeddelanden, och över häften tror att AI kan dra ner förtroendet för det som företag, organisationer och pr-byråer basunerar ut.
AI och journalister – “tydlig paradox”
”Det är en tydlig paradox. Journalister använder AI alltmer för att hantera en pressad vardag. Men när kommunikatörer gör samma sak upplevs det som ett problem. AI är både hot och möjlighet”, säger Magnus Thell, vd Cision Sverige, ett pressutskick med anledning av undersökningen, som är global.
Fortfarande tycker många redaktioner i Sverige att mycket av det material som kommuniceras ut är irrelevanta, vilket är en uppfattning som hängt med sedan begynnelsen. Journalister anser att förståelsen är liten för deras yrke.
Det här klyftan och spänningarna riskerar att växa med AI, tror journalisterna, om det inte görs gemensamma ansträngningar för att ändra spelreglerna.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
