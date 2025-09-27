Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 28 sep. 2025Publicerad: 28 sep. 2025

Det är långt kvar till våren 2026, men redan nu börjar det viskas om rejäla utdelningar för flera aktier på Stockholmsbörsen. Och för den som gillar klirr i kassan kan det finnas goda skäl att lyssna.

I de tidiga prognoserna finns tydliga vinnare men också fallgropar att se upp för.

“En globalfond kan verka som det självklara valet, men när det gäller utdelningsaktier gäller det att vara mer noggrann. Det finns stora skillnader mellan bolagen”, säger David Ingnäs, ekonomiskribent på Dagens PS.

Aktie med utdelning: Så fungerar det

En utdelning är en del av vinsten som ett börsbolag betalar ut till sina aktieägare. Det sker oftast en gång per år, ibland fler.

När avkastningen når 4–5 procent brukar aktien kallas för en utdelningsaktie. Exempel: en aktie som kostar 100 kronor och ger 5 kronor i utdelning har en direktavkastning på just 5 procent.

Här är bolagen som väntas toppa

Enligt tidningen Placera finns det just nu 41 aktier på Stockholmsbörsen som kan ge över 5 procent i direktavkastning nästa vår.

Högst upp på listan? Merren Energy, tidigare kända som Africa Oil. Bolaget spås ge hela 12 procent, men det beror delvis på att aktiekursen har fallit kraftigt.

Aktier som levererar – men med variation

Storbankerna är ofta pålitliga utdelare, och inför 2026 spås flera av dem fortsätta i samma spår. Handelsbanken väntas ge omkring 8 procent, vilket placerar dem i topp bland bankerna. SEB ligger i botten, med en förväntad utdelning strax över 5 procent. Det visar att det kan löna sig att jämföra.

“Det kan vara värt att se över vilken bank som faktiskt ger mest tillbaka till ägarna”, säger Ingnäs.

Stirra dig inte blind på siffran

Men det finns risker. En hög direktavkastning kan också vara ett tecken på att bolaget går dåligt – och att utdelningen därför inte är hållbar.

“Man måste se till helheten. En hög utdelning är inte alltid en garanti för bra investering”, säger Ingnäs.

Bättre är att leta efter stabila bolag som både växer och har råd att dela ut, som exempelvis Volvo eller Handelsbanken.

För den som vill lära sig mer om någonting helt annat än högavkastande aktier kan vi rekommendera den här intervjun om vad man ska tänka på när man investerar i guld.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

