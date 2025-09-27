Nästa års högutdelare – flera aktier att hålla koll på

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Här är bolagen som väntas toppa

Enligt tidningen Placera finns det just nu 41 aktier på Stockholmsbörsen som kan ge över 5 procent i direktavkastning nästa vår.

Högst upp på listan? Merren Energy, tidigare kända som Africa Oil. Bolaget spås ge hela 12 procent, men det beror delvis på att aktiekursen har fallit kraftigt.

Aktier som levererar – men med variation

Storbankerna är ofta pålitliga utdelare, och inför 2026 spås flera av dem fortsätta i samma spår. Handelsbanken väntas ge omkring 8 procent, vilket placerar dem i topp bland bankerna. SEB ligger i botten, med en förväntad utdelning strax över 5 procent. Det visar att det kan löna sig att jämföra.

“Det kan vara värt att se över vilken bank som faktiskt ger mest tillbaka till ägarna”, säger Ingnäs.

Stirra dig inte blind på siffran

Men det finns risker. En hög direktavkastning kan också vara ett tecken på att bolaget går dåligt – och att utdelningen därför inte är hållbar.

“Man måste se till helheten. En hög utdelning är inte alltid en garanti för bra investering”, säger Ingnäs.

Bättre är att leta efter stabila bolag som både växer och har råd att dela ut, som exempelvis Volvo eller Handelsbanken.

