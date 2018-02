Så maxar du ledigheten under 2018

I artikeln får du tips på hur du får ut maximal ledighet/semester under 2018 - och kan resa och njuta livet extra länge. (Foto: TT)

I artikeln får du tips på hur du får ut maximal ledighet/semester under 2018 - och kan resa och njuta livet extra länge. (Foto: TT)

Värdefulla tips på hur du får ut flest semesterdagar.

ANNONS

ANNONS

2018 erbjuder stora möjligheter till bra utväxling på semesterdagarna. Dessutom får du den bästa arbetstagarjulen på många år, konstaterar Ticket Privatresor i ett pressmeddelande.

Svenskarna är inställda på att resa mer i år än tidigare, men för att nå det målet krävs det planering av vilka röda dagar som står på kalendern.

”2018 är första året på länge som verkligen har många bra möjligheter att maximera ledigheten. Julens röda dagar infaller på bättre sätt än på länge, där man genom att ta ut bara två semesterdagar får elva dagars sammanhängande ledighet, medan man om man tar ut fem semesterdagar får hela 16 dagars ledighet”, säger Katarina Daniels, pr- och kommunikationsansvarig hos Ticket.

Fler och fler svenskar gör verklighet av drömmen att fira jul och nyår med sand mellan tårna och redan nu bokas det resor inför nästa jul. Men under 2018 går det att få ut längre sammanhängande semester under betydligt fler helger än endast julledigheten. Påsken är en populär helg att resa i väg till varmare breddgrader eftersom semesterfirare alltid får tio dagar ledigt vid fyra dagars semesteruttag, eller 16 dagars ledigt om de tar ut åtta semesterdagar. Men just i år får man lika bra utväxling genom att ta ut åtta semesterdagar i samband med Första maj och Kristi himmelsfärd också, eftersom båda dagarna inträffar på en vardag.

”Påsklovsveckan tillsammans med sport- och höstlovsveckorna är mycket populära reseperioder. Glöm bara inte bort att göra det bästa av övriga röda dagar också. Första maj, Kristi himmelsfärd och Nationaldagen är perfekta resetillfällen, eftersom få semesterdagar ger längre sammanhängande ledighet”, tipsar Katarina Daniels.

Så maxar du 2018 års semesterdagar:

Påsk: 10 dagar ledigt (ta 4 semesterdagar, 26-29 mars eller 3-6 april) eller 16 dagar ledigt (ta 8 semesterdagar, 26-29 mars och 3-6 april).

Första maj: 4 dagar ledigt (ta 1 semesterdag 30 april) eller 9 dagar ledigt (ta 4 semesterdagar, 30 april och 2-4 maj)

Kristi himmelsfärd: 4 dagar ledigt (ta 1 semesterdag 11 maj) eller 9 dagar ledigt (ta 4 semesterdagar, 7, 8, 9 och 11 maj)

Både Första maj och Kristi himmelsfärd: 16 dagar ledigt (ta 8 semesterdagar, 30 april, och 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 maj)

Nationaldagen: 5 dagar ledigt (ta 2 semesterdagar, 4-5 juni eller 7-8 juni) eller 9 dagar ledigt (ta 4 semesterdagar, 4, 5, 7 och 8 juni)

Midsommar: 9 dagar ledigt (ta 4 semesterdagar, 18-21 juni)

Jul och nyår: 11 dagar ledigt (ta 2 semesterdagar, 27-28 december) eller 16 dagar ledigt (ta 5 semesterdagar, 27-28 december och 2-4 januari)

Källa: Ticket Privatresor