Nya ”Avengers: Infinity War”-filmen har inlett sin första tid på biograferna med att krossa alla rekord.

I Nordamerika har filmen under premiärhelgen dragit in 250 miljoner dollar och därmed tryckt ned ”Star Wars: The Force Awakens” från tronen som den mest inkomstbringande filmen under första helgen. Det rapporterar AP.

Även globalt har Avengers-rullen dragit in uppskattade 630 miljoner dollar, tillräckligt för att gå om Universals ”The Fate of the Furious”, som inbringade 541 miljoner dollar vid sin öppning förra året.

Bakom Avengers står Marvel Studios och Disney. Det senare företaget är totalt dominerande inom biobranschen där nio av de tio största premiäröppningarna har koppling till Disney.

Avengers lär dessutom ha mer bränsle vad gäller intjäning under premiärhelgen. Detta eftersom filmen ännu inte har visats i Kina, världens näst största biomarknad. Där släpps filmen först den 11 maj.