Aktiespekulanter bör vara extra uppmärksamma, uppmanar Stockholmsbörsen.

Kabeloperatören Com Hem meddelade i morse att styrelserna i Tele2 och Com Hem har träffat en överenskommelse om en sammanslagning av Tele2 och Com Hem genom en aktiebolagsrättlig fusion. Fusionen kommer att genomföras genom att Com Hem absorberas av Tele2. Fusionens genomförande är bland annat föremål för godkännande av Tele2:s och Com Hems aktieägare vid extra bolagsstämmor i bägge bolagen, vilka i nuläget förväntas hållas under andra halvåret 2018, samt godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms Taveover-regler ska tillämpas även i händelser av fusioner eller fusionsliknande förfaranden. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm observationsnoterat om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på bolaget. Bestämmelsen tillämpas även i samband med en fusion eller ett fusionsliknande förfarande. Nasdaq Stockholm har därför beslutat att placera aktierna i Com Hem på observationslistan.

Att placera ett bolag på observationslistan är Stockholmsbörsens sätt att skicka en varningssignal till aktiespekulanter att vara extra uppmärksamma när de handlar med gällande värdepapper.