Brummer Multi-Strategy (BMS) lade ett starkt år bakom sig 2017 med en uppgång om 6,4 procent.

I en videointervju förklarar Mikael Spångberg, portföljförvaltare för BMS, att man var nöjda med utvecklingen under året, såväl vad gäller den absoluta avkastningen som hur fonden genererade alfa.

”Det viktigaste för oss var kvaliteten på vår avkastning under året. Vi hade ett väldigt starkt år från ett alfa perspektiv, vilket innebär att den avkastning vi genererade var oberoende av marknadsutvecklingen. Ett exempel på detta var avkastningen under sommarmånaderna när aktiemarknaden hade en ganska besvärlig period. Under månaderna juni, juli och augusti var börserna generellt ned samtidigt som vi var upp 2,4 procent”, förklarar Spångberg som betonar att detta är väl i linje med målsättningen att leverera en diversifierad avkastning till fondens investerare.

Förvaltaren säger att det största temat under året var en aktiv överallokering mot lång/kort aktie-strategier – ett beslut som betalade sig väl.

På frågan hur den aktiva allokeringen inom BMS fungerar, svarar Spångberg att man på månatlig basis har möjlighet att ändra sammansättningen av fonden genom aktiva beslut.

Dessa beslut tas i ett möte där man försöker utvärdera möjligheterna och riskerna för fondens olika strategier från ett ”bottom-up” perspektiv. Detta kombineras sedan med en ”top-down” diskussion där man bland annat diskuterar det makroekonomiska läget och eventuella förändringar i marknadens dynamik som kan påverka fondernas möjlighet att generera avkastning.

På frågan hur man utvärderar nya fonder för eventuella investeringar säger Spångberg:

”Det är en del av vårt jobb. Varje år kommer vi i kontakt med ett hundratal fonder och vi hade under föregående år seriösa diskussioner med ett femtiotal. Vi var också under året mer proaktiva att komma i kontakt med fonder som vi känner till genom vårt nätverk.”

Inför 2018 ser Spångberg att det finns en god chans att BMS investerar i en ny fond under året, han betonar dock att för att man ska addera nya team så måste de komplettera vad som redan finns och de måste ha kunnat påvisa förmågan att kunna leverera stark riskjusterad avkastning över tid.

Jonathan Furelid

Nyhetsbyrån FinWire

Twitter: @FinWireFunds