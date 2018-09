Kolla: Kan ditt mobilabonnemang kosta 99 kronor – svar direkt!

Alexander Åquist är en av hallons många företagskunder. 2014 startade han, tillsammans med två vänner, sitt företag Yta.se när de studerade i Linköping. I dag har de flyttat till Stockholm där de har sitt kontor. Yta.se är en marknadsplats för kontorslokaler där man matchar ihop uthyrare med kunder som letar lokaler. Alexander och hans vänner tyckte att det saknades mycket när man skulle hyra kontorslokal tidigare och bestämde sig för att göra något åt det.

”Det har vi åtgärdat”

”Det var en stor brist på transparens när det gällde kontorslokaler. Endast sju procent hade prisuppgifter, det var sällan så att man kunde se några kapacitetssiffror och inflyttningsdatum saknades ofta. Det här har vi åtgärdat,” förklarar Alexander Åquist.

Yta.se har i dag nio anställda och nyligen bytte företaget alla sina företagsabonnemang till hallon. Prisvärdhet och att det inte är någon bindningstid var viktiga faktorer i valet av abonnemang.

”hallon är det som varit mest prisvärt för oss. Det är nästan så att det skär i hjärtat när man betalar för mycket. Innan betalade vi ungefär 600 kronor per abonnemang och telefon per månad, nu hamnar vi på cirka 470 kronor per abonnemang och telefon per månad. Vi är fem personer som har hallon just nu”, berättar han.

Det innebär alltså att Alexander och Yta.se sparar ungefär 7.800 kronor varje år på bytet till hallon företag – en summa som betyder mycket pengar för en småföretagare.

Tre olika företagsabonnemang

hallon har idag tre olika företagsabonnemang att välja mellan, det som skiljer dem åt är mängden surf. I alla avtal ingår fria samtal inom Sverige, fria sms över hela världen och möjligheten att spara surf så den ackumuleras varje månad. Och det går att surfa som hemma inom EU/ESS upp till 10GB per månad. Dessutom är avtalen helt utan bindningstid. Vill man ha mobil till så går det bland annat att få en iPhone 8 från 248 kronor i månaden.

”Det är superbra att det inte är någon bindningstid. Det är nog det bästa med hallon företag. Det underlättar stort när man väljer att beställa tjänsten. Säg att vi får en ny anställd och vill teckna ett nytt abonnemang. Då behöver vi inte räkna med en stor kostnad på kanske 14.000 kronor för ett abonnemang som sträcker sig över flera år utan i stället kan man ta det från månad till månad med hallon”, säger Alexander Åquist.

Smidig kundtjänst och hemsida

Oavsett hur stort företag man driver så handlar det om att dra ner på kostnader och hitta de bästa alternativen, till rätt pris, när man ska göra olika investeringar.

”För oss handlar det om att veta att man har det mest prisvärda. Vi är inget slösaktigt företag och det är något som ska genomsyra alla nivåer. Vi vill investera pengar bra och det rör allt från stora marknadsföringskampanjer till telefonabonnemang.”

Många kunder väljer att lyfta fram hallons smidiga kundtjänst och hemsida.

”hallon påminner om vårt eget företag mycket med sin betoning på smidiga processer. Jag gillar att allt är online och att man kan chatta med kundtjänsten. På det sättet är vi lika. På Yta.se strävar vi också efter att ha en så smidig process som möjligt för företag som letar kontorslokaler”, avslutar Alexander Åquist.

