Så infriar du nyårslöftet att spara

Har du avgett ett löfte om att spara pengar under 2019? I artikeln får du tio tips på hur du lyckas leva upp till det. (Foto: Unsplash.com)

Har du avgett ett löfte om att spara pengar under 2019? I artikeln får du tio tips på hur du lyckas leva upp till det. (Foto: Unsplash.com)

10 tips på hur du tålmodigt bygger upp en sparbuffert. Ihärdighet är nyckelordet för att lyckas.

Många har för vana att lova stort och hålla smått inför nyår. Utfästelser om att spara pengar är inget undantag från den regeln. Även om tanken är god brukar det hela fallera redan efter en månad eller två.

Lite utanför protokollet är rådet till dig som börjat det nya året med att spara att inte ge upp i första taget.

ANNONS

ANNONS

Här är 10 spartips att ta fasta på från nätbaserade tidningen Buffert:

1) Gå igenom vad du har för skulder och betala av lån med hög ränta så snart du har möjlighet, eller samla alla lån under ett och samma tak för att få ner räntan.

2) Peta inte på sparbufferten om det inte är prompt nödvändigt och akut att du måste få loss pengar. Starta sparandet i en liten skala och öka sedan på summan som du kan lägga undan varje månad.

3) Se till att ha järnkoll på dina utgifter, så att du vet exakt vad du lägger pengar på.

4) Sätt en budget, men kom ihåg att vara realist så att den inte spricker direkt.

5) Handla smart, försök komma så billigt undan som möjligt, kolla upp vad det finns för poängsystem och rabatter i din livsmedelsbutik.

6) Kolla prisjämförelser på internet innan du exempelvis köper ny tv eller någon annan elektronikprodukt, eller vad det nu är du behöver.

7) Spara på elräkningen, kolla om du kan köpa elen billigare någon annanstans. Här kan du spara tusenlappar varje år.

8) Sänk temperaturen i hemmet. I ett vanligt hushåll svarar uppvärmningskostnaderna för nästan hälften av den totala elförbrukningen.

9) Håll varje månad koll på hur du lever upp till dina sparmål, och glöm inte att belöna dig själv på något sätt om du märker att det går framåt.

10) Spara in på underhållning, skippa godis och läsk på bion, registrera dig och se filmer på nätet för några tior per månad, spana in gratissport på sportbarer, laga goda middagar hemma i stället för att slänga pengar på dyr krogmat.

När banker och andra sparinstitut inte kan erbjuda någon ränta att tala om så vill vi erbjuda ett bra alternativ. Hos oss får du hög ränta från första kronan. Upp till 10%. Öppna konto