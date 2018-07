Börsfågeln ger dig 25 snabba swings

Han är twitterfågeln och daytradern som på mindre än två år flugit från ett nio till fem-jobb till över 80 semesterdagar om året i skidbacken. CMC Markets och TradeCMC har träffat den mytomspunna tradern och ställt 25 snabba, men livsviktiga, frågor.

1. Hur länge har du hållit på med trading?

Heltid för egen bok i 5 år nu. 2. Vad är det konstigaste ryktet du hört om dig själv?

För jämnan skrivs det att jag är en “gammal gubbe”, men sanningen att jag är en gammal man inlåst i en ung kropp. 3. Vad var det första du unnade dig när du började tjäna pengar på din trading?

Har aldrig varit bra på att unna mig saker när det går bra, men är väldigt duktig på att bestraffa/motivera mig själv när de går dåligt. Men unnar mig ca +80 skiddagar om året senaste 5 åren. Börsfågeln Ålder: Några tick under 30 Twitternamn: Börsfågeln Handlar: Mestadels aktier och index Tradingprofet: Expert Direkt

4. Skulle du säga att du är rik nu?

Ironiskt nog känner jag mig fattigare för varje år som går.

5. Vad gjorde du sist du förlorade riktigt mycket pengar?

Hade ångest varje sekund tills börsen öppnade igen dagen efter.

6. När grät du senast?

För två veckor sen när jag såg Star Wars: The Last Jedi. No spoilers

7. Hur hanterar du förluster nu i förhållande till när du började?

Nu är smärtan kortlivad, förr kunde man gå och plågas i dagar.

8. Vilken är den största men också sanna myten om trading?

Det är ett yrke som ger frihet, monetärt men framförallt en bättre möjlighet att kunna disponera sin egen tid än andra högavlönade yrken.

9. Vad är absolut inte sant om trading?

Att det bara är guld och gröna skogar, det är tyvärr oftast bara den sidan folk får se.

10. Vilket är det mest vanliga nybörjar-misstaget?

Att försöka ta rygg på andra.

11. Hur stor är din maximala risk per trade?

Det varierar väldigt mycket beroende på tillgångsslag, strategi, dagsform m.m. Det är ett ämne jag kommer skriva krönika om i framtiden hos TradeCMC.se

12. Är du en risktagande person generellt i livet?

Har alltid älskat att utsätta mig för risk, men risktagandet har blivit mer kalkylerat med åren.

13. Hur tar man rätt typ av risker om man är en fegis?

Det är viktigt att hitta sitt eget sätt att handla och ta risk på. Sen successivt träna upp riskviljan genom att öka sizen. Börja smått.

14. Handlar du hela dagen, enbart på öppning och stängning eller växlar du?

Jag gör majoriteten av mina avslut första timmarna efter öppning samt på eftermiddagen kring USA-öppning.

15. Vad är viktigast, finanskunskap eller Matte/logiskt tänkande?

Logiskt tänkande.

16. Vad är viktigast för en trader? Psykologi, Strategi och riskhantering.

1. Psykologi & riskhantering 3. Strategi. Jag anser att om man har riktigt bra psyke och riskhantering kan man handla vilken strategi som helst.

17. Vem är du, välj en – Contrarian, Trendföljande eller Mean Reversion?

En trendföljare 3.0

18. Finns det någon tydlig gemensam nämnare när det gäller personlighetstyper för traders?

Vi är tävlingsmänniskor

19. Vilken marknad anser du styr prissättningen på börsen, Asien, USA eller Europa?

Tror de varierar lite, men oftast har alla sina ögon fokuserade på USA.

20. Är bra fysik också bra för trading?

Minimalt, men tror att disciplinen vältränad människor har är en viktig ingrediens för framgång i orderdjupen.

21. Vad är ditt mål med tradingen?

Att kunna maximera min fritid samtidigt som jag trivs med mitt jobb.

22. Har du musik eller poddar på när du tradar?

Nej, när jag handlar är det fokus som gäller. Men efter arbetsdagen lyssnar jag gärna på finanspoddarna Björnfällan och Fillorkill.

23. Har du en segergest?

En härlig blandning av glädjeskrik och sång (tyvärr mindre vacker för öronen)

24. Vad är din största rädsla?

Att något skulle hända med hälsan hos nära och kära eller mig själv.

25. Vad anser du vara din största erövring/framgång?

Att jag vågat gå min egen väg.

