Skarpa ”skott” mot tondöva makthavare

Annie Lööf (C) tar en påtår under en av många talmansrundor hos Andreas Norlén. "Det har druckits kaffe till förbannelse", skriver Dagens PS kolumnist Tommy Jacobson – men annars är det intet nytt under solen i Sveriges riksdag. 112 dagar efter valet står Sverige fortfarande utan både statsminister och regering. (Foto: TT)