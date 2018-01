Okänd svensk VD tjänar årslön – per dag

Svensk i topp bland Storbritanniens bäst betalda börs-vd:ar. Men i Sverige är det få som ens vet vem han är.

Erik Engström är en av världens bäst betalda svenskar.

Ringer det ingen klocka? Lugn, du är långt ifrån ensam.

Som både SvD Näringsliv och Veckans Affärer skriver är han en riktig doldis på svensk mark. Den förstnämnda affärstidningen kan nu konstatera att han är en av Londonbörsen bäst betalda vd:ar med en årsinkomst på 117 miljoner kronor förra året – eller drygt 322.000 kronor per dag.

Och den sista siffran är viktig. Enligt Svenska Dagbladet, som citerar brittiska The Guardian, hade nämligen snitt-vd:n bland Storbritanniens 100 största börsbolag tjänat in britternas genomsnittliga lön på 318.000 kronor per år, redan på torsdagen förra veckan. Något som svenske Erik Engström alltså gjorde på knappt ett dygn.

”Tror någon verkligen att de här feta katterna förtjänar mer än 100 gånger mer än de hårt arbetande människor som bygger deras företagsimperium”, dundrade brittiska fackförbundet GMB:s generalsekreterare Tim Roache i en intervju med Guardian förra veckan, enligt SvD.

Tidningen berättar vidare att Erik Engström – som talande nog saknar en Wikipedia-sida på svenska – har ett förflutet på McKinsey & Co men sedan 2009 är vd för börsnoterade analysjätten Reed Elsevier. I dag har bolaget bytt namn till RELX Group och har verksamhet i 40 länder, framgår det i artikeln.

Med 10.563.000 pund om året kvalar svenskdoldisen in på plats fem bland Storbritanniens bäst betalda börs-vd:ar och brädar därmed Sveriges bäst betalda med nära 80 procent, enligt tidningen. Högst upp på listan finner man Sir Martin Sorrel, vd på PR-jätten WPP, som tjänade motsvarande 577 miljoner kronor under senaste året.