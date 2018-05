Svensk kvinna sökes – vinnare av drömvinsten

Kvinnan har ett par stående lottorader och prickade nu in alla rätt, plus joker, vilket utlöste drömvinsten på drygt 208 miljoner kronor. Lottokupongen på bilden är en annan. (Foto: TT)

Satsade 22 kronor och kammar hem ofattbara 208 miljoner.

”Tänk dig själv att spela för 22 kronor och vinna 208 miljoner kronor”, säger Svenska Spels vinnarambassadör Pierre Jonsson till Sportbladet.

Han berättar att den statliga speljätten har koll på vem kvinnan är, men att man fortfarande söker henne.

Kvinnan har en löpande prenumeration på lotto, två stående rader. Nu lyckades hon pricka in alla rätt på lotto plus två jokernummer vilket per automatik innebär drömvinsten.

Dragningen skedde i går, onsdags, och raderna är inlämnade i Partille.

”Det är riktigt kul när det smäller så här. Det är det som är grejen med drömvinsten, att det kan handla om sådana här belopp”, säger Pierre Jonsson till Sportbladet, som uppger att vinsten på exakt 208.358.976 kronor är den tredje största lottovinsten i Sverige genom tiderna.

”Ju mer pengar som folk vinner desto svårare är det att landa. Det brukar ta en stund innan folk landar och förstår vad som hänt”, konstaterar Svenska Spels vinnarambassadör.