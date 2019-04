Så mycket pengar får du i nya vårbudgeten

Den nya budgeten som presenterades i dag innebär en del förändringar för dig som konsument. Här är de största reformerna som kan påverka dig.

Dagens Industri sammanställer på onsdagsförmiddagen de förändringar som får störst störst påverkan för din plånbok. I korthet kan de sammanfattas så här:

Höjd kemikalieskatt, från 8 till 11 kronor per kilo för vitvaror och från 120 till 160 kronor per kilo för övrig elektronik, kommer att påverka priset på vitvaror och hemelektronik. Gränsen för maximal skatt per vara höjs från 320 till 440kr.

”Men priseffekten blir inte så vansinnigt stor” säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, till Dagens Industri.

Priset på bensin blir något billigare, närmare bestämt med 16 öre. Detta efter att uppräkningen slopas från och med 1 juli. Dock är skatten på flygresor tillbaka i den nya budgeten.

Taket för rutavdraget höjs till 50.000 kronor, och förändringen gäller retroaktivt för året. Det gemensamma taket för rut och rot ändras inte, skriver Dagens Industri.