Så många miljarder kostar julklapparna

Det höga trycket väntas också medföra att företagen får anställa mer extrapersonal. Totalt räknar man med upp till 20.000 nya jobb under perioden. "När det är bra fart i handeln blir det bra fart i den svenska ekonomin. Julhandeln utklassar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder när det kommer till att skapa vägar in i arbetslivet. Under jul- och nyårshelgen ger handeln många unga möjligheten att få in foten på arbetsmarknaden", säger, vd på Svensk Handel På konsumentsidan har nästan hälften (48 procent), uppgett att de planerar att köpa julklapparna vid den ort man bor och mer än var tredje (36 procent) har sagt att man ska bedriva majoriteten av sin shopping online. Bidraget till statskassan från julhandeln uppskattas till 29 miljarder kronor, enligt Svensk Handel.