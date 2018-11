Boken som ger dig ekonomisk frihet

Joel Bladh började fundera under föräldraledigheten på ett liv i ekonomiskt oberoende. I boken Bygg en förmögenhet berättar han om vägen dit. (Foto: Skärmdump från Youtube)

Drömmer du om ett liv i ekonomiskt oberoende? Det kan bli verklighet – här är sju tips.

Joel Bladh är författare till boken Bygg en förmögenhet, som tidigare uppmärksammats av Dagens Industri.

När han blev pappaledig började han fundera över familjen ekonomi och hur hushållskassan kunde stärkas.

”Jag började med att skaffa mig lite mer medvetenhet vart pengarna tar vägen i vardagen. Hur de kommer in vet de flesta, men var de tar vägen ägnade jag en hel del tid att få koll på. Sen började jag intressera mig mer för investeringar och hur vi kunde sätta besparingarna i arbete. För min del har det blivit ett stort intresse, men man måste inte vara expert för att börja”, berättar Joel Bladh för Di och fortsätter:

”Det första steget är att våga börja och bestämma sig för att tag i sin ekonomi och skaffa ett bättre ekonomiskt självförtroende. I början handlar det om att lägga undan pengar genom att fokusera på utgifterna. Jag och min fru kunde spara drygt 50.000 kronor om året bara genom att börja cykla och ta med matlåda till jobbet.”

Han betonar att ingen blir ekonomiskt oberoende i en handvändning utan att det handlar om ett hårt och medvetet arbete under lång tid.

Hans sju tips för dig som går i samma tankar är att först bestämma dig för att ta steget mot en bättre privatekonomi (1).

Han råder er att snacka ihop er inom familjen (2) om hur ni ska gå till väga och satsa.

Nästa punkt handlar om att få koll på kassaflödet och var det går att spara in på pengar (3); dessutom kanske ni kan hyra ut bostaden under semestern (4), plus att vara inställd på att vara långsiktig i ambitionen att bli rik (5) samt att se pengarna som ett medel för vad du vill göra (6).



Och, slutligen, tips nummer 7 i ordningen:

”Pengarna ska vara låsta. Plocka inte ut dem för att köpa en resa utan spara ihop till det separat”, understryker Joel Bladh i Di-artikeln.