Egen ö när rika svenskar semestrar

Privata öar och personliga yachts trendar bland förmögna.

Svenska Travel Beyond förmedlar lyxresor och enligt researrangören, som Dagens Industri varit i kontakt med, bokade runt 2.500 svenskar resor genom bolaget förra året.

”Många resenärer ska fira födelsedag och då kan det vara härligt att åka till en avskild plats för att bara kunna umgås med familjen”, säger Annika Björkroth, grundare och produkt- och marknadsföringschef på Travel Beyond, till tidningen, som uppger att det just nu är poppis att hyra en privat ö på Maldiverna med ingredienser som stjärnkockar, dykcenter och spa – plus att obehöriga paparazzifotografer inte kommer i närheten av gästerna.

Enligt artikeln kostar en natt på korallön Voavah 415.000 kronor, men då omfattar det 22 personer.

Det är hotellkedjan Four Seasons som uppges stå bakom erbjudandet.

Även privata loger med safariäventyr i Sydafrika står enligt Di högt i kurs – för den som har råd alltså. En natt för tolv personer har nämligen ett pris på 195.000 kronor, framgår det, liksom att förmögna svenskar gärna bokar en privatyacht i Karibien – om lusten faller på och tillfället är det rätta.

Travel Beyond vill inte avslöja hur många som gav sig i väg till de mest exklusiva destinationerna i fjol. Hemligt är även hur mycket den dyraste resan gick lös på.