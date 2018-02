New York-börsen föll kraftigt under måndagen och raderade ut årets uppgångar. (Foto: TT)

Här är bakgrunden till att aktiemarknaden brakade ihop.

New York-börsen föll kraftigt under måndagen och raderade ut årets uppgångar. Detta efter att den amerikanska jobbrapporten, som i fredags visade på en oväntat stark lönetillväxt, förstärkt oron över att Federal Reserve kommer att höja räntan mer än väntat under 2018.

På den breda marknaden sjönk S&P 500 index med 4,10 procent till 2 648,94 medan teknologitunga Nasdaq Composite backade med 3,78 procent till 6 967,53, de största fallen för indexen sedan 2011.

DJIA 30 var som mest ned med 6,0 procent och avslutade på minus 4,6 procent eller -1 600 punkter, vilket är den största nedgången någonsin räknat i punkter.

Sektormässigt hade finans den sämsta utvecklingen, minus 4,99 procent, medan kraft sjönk minst, med 1,69 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga obligationen sjönk 14 punkter till 2,71 procent.

Brentoljan sjönk 1,40 procent till 67,62 dollar och WTI-olja föll 1,99 procent till 64,15 dollar.

Guldpriset steg 1,56 dollar till 1 334,95 dollar.

Dollarn stärktes till 1,2429 mot euron, från 1,2463 dagen innan.