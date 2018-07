Färska siffror: Så går det på bomarknaden

Priserna på bostäder i Sverige noterade marginella förändringar i juni jämfört med maj. Det framgår av statistik som är framtagen av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och som presenteras på onsdagen.

Priserna på bostadsrätter i Sverige var oförändrade i juni jämfört med maj. Även på tre månader var priserna oförändrade och på tolv månader noteras en nedgång på 6 procent. Medelpriset i juni var 35.620 kronor per kvadratmeter.

Priserna på villor i Sverige steg med 1 procent i juni jämfört med maj. På tre månader hade priserna ökat med 2 procent medan de var oförändrade på tolv månader. Medelpriset för en villa i Sverige var 2,98 miljoner kronor i juni.

Priserna på fritidshus hade på tolv månader ökat med 5 procent och medelpriset var 1,67 miljoner kronor.

“Halvårssummering: innan det nya amorteringskravet infördes 1 mars såldes rekordmånga bostadsrätter och villor under januari-februari. Eftersom många passade på att sälja och köpa innan 1 mars var det naturligt att betydligt färre såldes under månaderna efter. I juni började volymerna att återhämta sig till en normalare nivåer. Att det nya amorteringskravet påverkar områden med högst priser syns tydligt i statistiken då över 60 procent av den minskade volymen sålda bostadsrätter under mars-juni återfinns i Stor-Stockholm”, kommenterar Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.