Analys: Prisraset på bostäder inte över

Danske Bank målar upp dystert scenario och räknar även med att mindre bostadsutvecklare ”slukas av större konkurrenter”.

Det här skriver Dagens Industri.

”Ekonomin har tuffat på rätt hyfsat, och bostadspriserna har om något kanske till och med återhämtat sig en aning. Vårt huvudspår är dock att det fortfarande kommer ta något år till innan anpassningen är gjord, inte minst på grund av de stora volymerna av nyproduktion som fortfarande är på väg ut”, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank, till tidningen och tillägger att prognosen är en fortsatt prispresss på bostäder och att BNP-avmattningen fortsätter in i nästa år.

I Danske Banks rapport, som refereras av Di, nämns också att en konsolidering sannolikt väntar för små bostadsutvecklare. De mindre aktörerna väntas bli slukade av större konkurrenter i branschen.

”Det är väldigt hög risk i de här bolagen. Det är väldigt svårt för dem att få ny finansiering, och de har ett antal obligationer som kommer till förfall under nästa år och under 2020. Det går inte att utesluta att vissa av dem kommer att ställa in betalningarna”, säger Louis Landeman på Danske Bank i artikeln.

