Statliga miljoner upp i rök: ”Det är fusk”

”Jag tycker det här är stötande”, säger en källa till Dagens Industri.

I torsdagens utgåva av Dagens Industri kan tidningen avslöja att sammanlagt 50 miljoner kronor i statliga medel – som Sjöfartsverket fått i uppdrag att spendera på forskning – i stället gått till lobbyverksamhet, PR och resor.

I stormens öga pekas branschprojektet Zero Vision Tool, ZVT, ut som mottagit miljonsumman årligen sedan 2013. Efter en extern utredning under våren 2017 tillsatt av Trafikverket, som ytterst är finansiär, kunde man konstatera att det var högst oklart var pengarna faktiskt hade hamnat. Under 2016 hade endast 3 procent av pengarna gått till forskning, utveckling och akademiska studier. Samtidigt hade 13,5 miljoner kronor gått till kansliverksamhet och ZVT medverkade på flera ”högprofilerade event” som Almedalsveckan samt FIN:s havskonferens i New York 2017.

”Jag tycker det här är stötande, att man år efter år får de här pengar, som går till det här svarta hålet”, säger en källa till Di medan en annan kallar det för ”fusk”.

När tidningen konfronterar Sjöfartsverket är man självkritisk.

”Efter den externa utvärdering som gjordes kan vi inte vara nöjda. Det framgår ju där att offentliga medel avsedda för forskning och innovation inte har använts till det”, säger Peter Fyrby, forsknings- och innovationsansvarig på Sjöfartsverket, till tidningen.

Ann-Catrine Zetterdahl, ansvarig generaldirektör under perioden, lämnade Sjöfartsverket juni 2017 och har begärt avgångsvederlag om den månadslön på 136.000 kronor i två år, som hon har rätt till. Sedan utredningen har Trafikverket dragit tillbaka Sjöfartsverkets ansvar för anslagsfördelningen och ZVT har inte fått några nya medel, skriver Di.