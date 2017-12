Lär dig upptäcka bankernas fallgropar

SPONSRAS AV FISHER INVESTMENTS NORDEN: Sparkonton, transaktionskonton, bostadslån. Kreditkort, finansiell planering och pensionsförsäkringar. Dagens banker är leverantörer av en stor mängd tjänster och produkter – men hur hög är egentligen kvalitén och servicenivån?

Tänk dig själv att du skulle träna fotboll, tennis, ishockey och dans, med målet att nå elitnivå i allt. Förmodligen hade du blivit helt okej på det mesta, men inte riktigt bra på någon av disciplinerna.

”Det är lite samma sak med bankerna, och det blir extra tydligt när det kommer till deras kapital- och portföljförvaltning. Ett område som ofta kännetecknas av minimal service, modellbaserade portföljlösningar och fokus på finansiell produktförsäljning för bankernas medarbetare”, menar Fisher Investments Norden.

Komplexa avgiftsmodeller, standardlösningar och rådgivare som är svåra att få kontakt med är ingen ovanlig verklighet för bankkunder i dag. Det för en tjänst som snarare kräver motsatsen – en aktiv, personlig service och skräddarsydda lösningar utifrån kundernas individuella behov. Och kanske det som allra flest efterfrågar: en transparent, tydlig och konkurrenskraftig förvaltningsavgift.

I broschyren Bättre än banken har Fisher Investments Norden samlat tydliga frågeställningar och lösningar som hjälper dig att utvärdera din banks erbjudande, deras servicenivå och kapitalförvaltning.

”Även om det inte gäller alla bankrådgivare så har många som huvudfokus att marknadsföra bankens egna produkter som högsta prioritet, snarare än att skräddarsy lösningar utifrån dina behov och målet med dina placeringar. Inte sällan kan också bankernas avgiftssystem, med prestationsbaserade avgifter, leda till ett risktagande långt över den nivå du önskar. Detta eftersom de inte har något att förlora på att chansa – men mycket att vinna.”

Fisher Investments Norden bygger sin affärsmodell på att alltid sätta kundens mål i fokus och skräddarsy portföljens alla egenskaper därefter – från riskbenägenhet och tidshorisont till tillgångsallokering. Men företaget ställer inte enbart den generella frågan ”vilken risknivå önskar du?”, som många banker gör. I stället är ingången att lära känna kunden, förstå hens behov och, snarare än att lämpa över beslutsbördan, agera proaktivt och rådgivande i alla lägen.

”Genom att kommunicera regelbundet med kunden, utan att försöka sälja nya produkter, kan vi erbjuda en service i världsklass. Vi tror att en proaktiv approach, med regelbunden kommunikation, är en av de främsta anledningarna till att våra kunder väljer oss framför de traditionella bankernas servicemodeller.”

Vill du bli bättre på att utvärdera din banks erbjudande? Ladda ned PDF:en Bättre än banken och få enkla verktyg för att jämföra det med de alternativ som finns.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Om Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden är handelsnamnet som används av Fisher Investments Europe i Sverige, som har utnämnts till Årets Förmögenhetsförvaltare tre år i rad av ADVFN. Moderbolaget Fisher Investments grundades av investeringsgurun Ken Fisher 1979. Per den 30 september 2017, förvaltade Fisher Investments, Fisher Investments Europe med dotterbolag tillgångar på över 727 miljarder kronor för mer än 35 000 privatkunder och mer än 170 institutionella kunder globalt.

Fishers enkla investeringsfilosofi bygger på det faktum att utbud och efterfrågan är de enda faktorer som påverkar priset på värdepapper. Kapitalmarknaderna är relativt effektiva på att räkna in all känd information i priserna. Mervärde från aktiv förvaltning kräver därför information som inte är allmänt känd eller att känd information tolkas på ett annat och mer korrekt sätt än andra marknadsaktörer. Fisher Investments Norden erbjuder sina kunder personlig portföljförvaltning, en enkel och transparent avgiftsstruktur, service i världsklass samt lokala representanter som möter kunder där de önskar. Alla kunders tillgångar hålls hos väletablerade svenska förvaringsinstitut.