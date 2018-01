Investor gör minusresultat – höjer ändå utdelningen

Investor rapporterar ett justerat substansvärde på 503 kronor per aktie per den 31 december. Bolaget ökar utdelningen till 12 kronor (11).

Resultatet efter skatt blev -1 016 miljoner kronor (9 181).

Resultat per aktie hamnade på -1,32 kronor (12,00).

Investor föreslår 12 kronor i utdelning (11), vilken kommer att betalas ut i två omgångar med 8 kronor i maj och 4 kronor i november under 2018.

Per den 31 december var det justerade substansvärdet 503 kronor per aktie (445). Det kan jämföras med 497 kronor per 30 september.

Det rapporterade substansvärdet var 440 kronor (393).

Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 3 procent. Mölnlyckes lönsamhet fortsatte att förbättras sekventiellt och var i linje med föregående år. Aleris övergripande utveckling är fortsatt otillfredsställande. Det redovisade värdet har skrivits ned med 1 miljard kronor och arbetet med att förbättra stabiliteten och lönsamheten har intensifierats, skriver bolaget.

Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 7 procent i konstant valuta.

Investor gjorde inga köp eller försäljningar under det fjärde kvartalet bland noterade kärninvesteringar.