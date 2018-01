Klädjätten H&M redovisar ett bättre rörelseresultat som var lite drygt 7 procent bättre än analytikernas förväntningar i fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 50.407 miljoner kronor (52.720), vilket kan jämföras med tidigare rapporterad försäljning och Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 50.390 miljoner.

Koncernens försäljning inklusive moms uppgick till 58.481 miljoner (61.098), en minskning med 4 procent. I lokala valutor var minskningen 2 procent.

Försäljningen inklusive moms under perioden 1 december 2017 till 31 januari 2018 beräknas öka med 1 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

Mot bakgrund av det höga utgående varulagret per den 30 november 2017 och den svaga inledande försäljningen under första kvartalet 2018 görs bedömningen att prisnedsättningarna i relation till omsättningen kommer att öka med cirka 1,5 – 2,0 procentenheter under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet blev 4 821 miljoner kronor (7 354), väntat rörelseresultat var 4 500. Rörelsemarginalen var 9,6 procent (13,9).

Den svaga försäljningsutvecklingen i H&M-varumärkets fysiska butiker medförde enligt bolaget ökade prisnedsättningar och hanteringskostnader vilket hade en negativ inverkan på resultatet i kvartalet.

Bruttovinsten blev 27 929 miljoner kronor (30 027), med en bruttovinstmarginal på 55,4 procent (57,0). I föregående kvartal var marginalen 51,4 procent.

Resultatet före skatt var 4 873 miljoner kronor (7 409). Resultatet efter skatt blev 3 993 miljoner kronor (5 914). Resultat per aktie hamnade på 2,41 kronor (3,57).

H&M föreslår 9,75 kronor i utdelning (9,75) väntat 9,63. Mot bakgrund av fortsatt stora investeringar inom bland annat digitalisering kommer styrelsen att utreda möjligheten att erbjuda alla aktieägare en möjlighet att återinvestera erhållen utdelning i nyemitterade H&M-aktier.

Varulagret uppgick till 33 712 miljoner (31 732). Vid utgången av föregående kvartal var nivån 33 583 miljoner.

Fortsatt utrullning av H&M:s onlinebutik planeras till fyra marknader under räkenskapsåret 2017/2018; Indien samt via franchise till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Kuwait öppnade i december 2017 via franchise.

För 2018 planerar H&M-koncernen att öppna cirka 390 nya butiker och cirka 170 butiker planeras att stängas vilket ger ett nettotillskott om cirka 220 butiker. Nya planerade H&M-butiksmarknader är Uruguay och Ukraina.

”Sammantaget var 2017 ett år då vi tog flera kliv framåt och lade en starkare grund för framtiden, men där vi också gjorde misstag som drog ner tempot. Förändringen i branschen, som är en utmaning för alla, kommer att fortsätta även under 2018. För att kunna anpassa sig och ta tillvara på de nya möjligheterna krävs såväl kompetens som resurser. Vi har det långsiktiga perspektivet och erfarenheten som krävs för att kunna navigera genom en turbulent tid som denna. Genom våra långsiktiga investeringar har vi lagt grunden för många år av fortsatt tillväxt”, kommenterar vd Karl-Johan Persson i rapporten.

Han uppger att bolaget kommer att berätta mer om förändringsarbetet på kapitalmarknadsdagen den 14 februari 2018.