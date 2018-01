H&M bryter mönstret – nu går aktien upp

Kursen var vid lunchtid upp med 1,25 procent.



ANNONS

ANNONS

Efter fem handelsdagar på minus stiger nu H&M alltså med 1,25 procent till 164:94 kronor.

Enligt Nyhetsbyrån Direkt är H&M den aktie som handlats mest under förmiddagen på storbolagslistan.

I morse berättade DagensPS med hänvisning till Di om den svenska H&M-analytikern Niklas Ekman på Carnegie, som var den enda i analytikerkollektivet som lyckades pricka in och höll fast vid under hela året att klädjättens aktie skulle rasa under 2017.

Hans träffsäkra analys gör Carnegies analytiker till ”helt outstanding”, konstaterar Dagens Industri.